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ЕС одобрил переход на электронные водительские права. Смогут ли белорусы там использовать свои пластиковые?

ЕС одобрил переход на электронные водительские права. Смогут ли белорусы там использовать свои пластиковые?
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Европейский союз одобрил введение цифровых водительских прав, которые будут действительны во всех странах-членах ЕС. Польша, председательствующая в Совете ЕС, достигла соглашения с Европарламентом об изменениях в директиву о водительских правах, сообщил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак.

Цифровые права должны стать общедоступными к концу 2030 года. При этом у водителей останется право получить и традиционные пластиковые права. Обе версии — цифровая и физическая — будут давать право на управление легковыми автомобилями и мотоциклами. Срок действия обоих видов прав составит 15 лет с даты выдачи, сообщил портал Onet.

Таким образом, для граждан Беларуси, путешествующих по ЕС, в настоящее время ничего не изменилось. Нет необходимости искать какие-то способы получения цифровых прав.

Новые правила также предусмотрели унификацию требований к начинающим водителям. В течение двух лет после получения прав для них на территории Евросоюза будут действовать более строгие правила или санкции за вождение в нетрезвом виде или под воздействием наркотиков.

Одобренный текст поправок в директиву теперь должны утвердить страны-члены ЕС и Европарламент.

Ранее в издании Telegraf.news сообщалось, что для работы в польских такси белорусам недостаточно иметь только белорусские водительские права.

Польша обязала белорусов менять водительские права для работы через сервисы такси

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