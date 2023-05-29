Эрдоган сохранил за собой пост президента Турции

Опубликовано: 29.05.2023 07:53 , Обновлено: 29.05.2023

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов, которые прошли 28 мая. Глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер объявил о его победе ещё до обработки 100% избирательных бюллетеней.

По состоянию на утро 29 мая, подсчитано 99,85% голосов избирателей. По данным государственного информационного агентства Anadolu, 52,16% проголосовавших отдали победу действующему главе государства. Его оппонент, Кемаль Кылычдароглу набрал 47,84% голосов.

Таким образом, оставшиеся не подсчитанные голоса не смогут серьёзно изменить расклад, поэтому глава ЦИК заранее объявил Эрдогана победителем, опубликовав соответствующий пост на своей страничке в Twitter.

Поле объявления предварительных результатов выборов, Эрдоган обратился к своим сторонникам, выступив перед толпой избирателей, собравшейся перед зданием его администрации. Он заявил, что его победа - это победа “каждого из 85 миллионов граждан Турции”.

“Как вы помните, мы всегда говорили: “Никто в нашей стране не проиграет, если мы победим”. Точно так же, говорили мы, - когда мы победим, единственными проигравшими будут владельцы грязных сценариев о нашей стране и их аппаратах, террористические организации и ростовщики. Позвольте мне повторить то же самое обещание. Сегодня никто не проиграл”, - цитирует выступление Эрдогана его администрация.

“Самый несправедливый избирательный процесс за последние годы”

В свою очередь единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу назвал прошедшие выборы “самым несправедливым избирательным процессом за последние годы”.

По его словам, прошедшая президентская кампания ясно продемонстрировала “волю турецкого народа сменить авторитарное правительство, несмотря на все давление”.

“Народно-республиканская партия и Национальный альянс сражаются на всех фронтах всеми своими элементами. Мы и дальше будем пионерами этой борьбы, пока в нашей стране не придет настоящая демократия”, — заявил политик после объявления предварительных результатов голосования в эфире телеканала Halk TV.

“Можете на нас всегда рассчитывать”

Не дожидаясь окончательного подсчёта голосов, свои поздравления Эрдогану направил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что “убедительная победа” турецкого лидера в этой “очень непростой кампании” является “самым высоким показателем доверия со стороны турецкого народа”. Самого Эрлдогана он назвал “достойным, сильным политиком и хорошим другом Беларуси”

“У нас одинаковые интересы по деэскалации международной обстановки, обеспечению продовольственной безопасности и мирному разрешению споров. Можете на нас всегда рассчитывать”, - заявил Лукашенко.

Турки не избрали президента в первом туре

Напомним, граждане Турции не смогли определиться с выбором главы государства в первом туре президентских выборов. Ни действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, ни его главный соперник Кемаль Кылычдароглу не смогли набрать 50% голосов, которые необходимы для победы на выборах: после обработки 100% бюллетеней Эрдоган набрал 49,24% голосов, Кылычдароглу — 45,06%.