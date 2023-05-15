Турки не избрали президента в первом туре

Опубликовано: 15.05.2023 07:57 , Обновлено: 15.05.2023

Граждане Турции не смогли определиться с выбором главы государства в первом туре президентских выборов, которые прошли в минувшие выходные. Согласно предварительным результатам, озвученных в местных СМИ после подсчёта 98,72% голосов, ни действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, ни его главный соперник Кемаль Кылычдароглу не смогли набрать 50% голосов, которые необходимы для победы на выборах.

К утру 15 мая местный Центризбирком подсчитал уже 98,72% голосов. Всего в Турции имели право голоса 64 миллионов человек. Исходя из этих данных, Эрдогана на выборах поддержали 49,35% проголосовавших, на втором месте - Кемаль Кылычдароглу с 45% голосов, сообщило государственное информационное агентство Anadolu.

Обновлено Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов после обработки 100% бюллетеней, у оппозиционного кандидата Кылычдароглу — 45,06% Второй тур выборов пройдет 28 мая, сообщил турецкий гостелеканал TRT.

Поскольку для победы на выборах в Турции кандидат должен набрать более 50% голосов, если оставшиеся 1,28% неподсчитанных голосов не дадут Эрдогану недостающие 0,65%, туркам придётся проводить второй тур голосования. Ранее власти страны сообщали, что его могут провести через две недели, 28 мая.

По данным Anadolu, третьего кандидата в списке, Синана Огана, в первом туре поддержали 5,22% избирателей. Именно его сторонники, по словам турецких экспертов,определят исход второго тура. Сам Оган написал в Твиттере, что второй тур голосования «вполне возможен» и что «турецкие националисты и ататюрки занимают ключевое положение на этих выборах», передает CNN.

Политический аналитик Сонер Чагаптай, возглавляющие Программу исследований Турции в Вашингтонском институте, в интервью Al Jazeera отметил, что в случае второго тура Эрдоган и Кылычдароглу оба будут добиваться поддержки от Огана.

«Он набрал достаточно голосов, чтобы лишить любого из кандидатов 50-процентной полной победы, что, вероятно, приведет к повторному голосованию», — заявил эксперт, подчеркнув, что у более консервативного Эрдогана всё же больше шансов на победу.

Между тем, в такой оценкой не согласны многие представители турецкой оппозиции, которые впервые за долгое время объединились вокруг единого кандидата Кылычдароглу, который на выборах представляет коалицию шести оппозиционных партий.

Так, мэр Анкары Мансур Явас, кандидат в вице-президенты от основного оппозиционного блока «Национальный альянс», заявил, что результаты агентства Anadolu ненадежны, а данные оппозиции показывают, что Кылычдароглу опережает Эрдогана.

Отметим, что одновременно с президентскими выборами 14 мая в Турции прошли и выборы в парламент. Согласно предварительным результатам, большинство мест досталось “«Республиканскому альянсу”, который возглавляет партия Эрдогана. У него, по предварительным данным, 49,32%. У «Народного альянса» во главе с Народно-республиканской партией Кылычдароглу — 35,19% голосов.