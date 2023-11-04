Эрдоган призвал сделать сектор Газа частью суверенного Палестинского государства

Опубликовано: 04.11.2023 16:52 , Обновлено: 15.11.2024

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 4 ноября журналистам, что Газа должна стать частью независимого, суверенного Палестинского государства после окончания войны между Израилем и ХАМАСом. По его словам, Анкара не поддержит модели, “постепенно стирающие палестинцев из истории”.

Выступая перед СМИ на обратном пути из Казахстана в пятницу, Эрдоган также сказал, что глава его разведки Ибрагим Калин поддерживал контакты с израильскими и палестинскими властями, а также с ХАМАСОМ, сообщили телекомпания Habertürk и другие.

Он сказал, что не стал бы принимать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в качестве коллеги, но добавил, что Анкара также не разорвет свои связи с Израилем, сообщает Habertürk.

Ранее Телеграф сообщил, что агентство Bloomberg сообщило в пятницу, 3 ноября, что Израиль перестал заранее предупреждать Россию о планируемых ударах по сирийской территории. Так в Израиле показали, что недовольны тем, что Россия не осудила ХАМАС и заявила, что у Израиля нет права на самооборону.

Израиль перестал предупреждать Россию об авиаударах по Сирии