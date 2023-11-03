Израиль перестал предупреждать Россию об авиаударах по Сирии
Агентство Bloomberg сообщило в пятницу, 3 ноября, что Израиль перестал заранее предупреждать Россию о планируемых ударах по сирийской территории. Так в Израиле показали, что недовольны тем, что Россия не осудила ХАМАС и заявила, что у Израиля нет права на самооборону.
Свою роль сыграл и еврейский погром в аэропорту Махачкалы.
Агентство сообщило, что на прошлой неделе три человека были убиты и двое ранены в результате авиаудара в пригороде города Хама в центральной Сирии, сообщает официальное информационное агентство Сирии.
Четыре дня спустя израильский истребитель атаковал ракетные установки на сирийской территории, которые участвовали в ракетном обстреле израильской территории ранее в тот же день, сообщила в ЦАХАЛ.
Bloomberg напомнило, что на прошлой неделе Россия приняла делегацию лидеров ХАМАС. И хотя пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что делегация встречалась с представителями Министерства иностранных дел России, но не с президентом Владимиром Путиным или официальными лицами Кремля, Израиль призвал Кремль депортировать палестинцев.
После резкой критики со стороны Израиля Россия выступила в защиту своего решения, заявив о необходимости поддерживать контакты со всеми сторонами израильско-палестинского конфликта.