Опубликовано: 03.11.2023 14:47 , Обновлено: 03.11.2023

Агентство Bloomberg сообщило в пятницу, 3 ноября, что Израиль перестал заранее предупреждать Россию о планируемых ударах по сирийской территории. Так в Израиле показали, что недовольны тем, что Россия не осудила ХАМАС и заявила, что у Израиля нет права на самооборону.

Свою роль сыграл и еврейский погром в аэропорту Махачкалы.

Агентство сообщило, что на прошлой неделе три человека были убиты и двое ранены в результате авиаудара в пригороде города Хама в центральной Сирии, сообщает официальное информационное агентство Сирии.

Четыре дня спустя израильский истребитель атаковал ракетные установки на сирийской территории, которые участвовали в ракетном обстреле израильской территории ранее в тот же день, сообщила в ЦАХАЛ.

Bloomberg напомнило, что на прошлой неделе Россия приняла делегацию лидеров ХАМАС. И хотя пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что делегация встречалась с представителями Министерства иностранных дел России, но не с президентом Владимиром Путиным или официальными лицами Кремля, Израиль призвал Кремль депортировать палестинцев.

После резкой критики со стороны Израиля Россия выступила в защиту своего решения, заявив о необходимости поддерживать контакты со всеми сторонами израильско-палестинского конфликта.