Эрдоган пригрозил вторжением Турции в Израиль. Что ответили в Иерусалиме?

Опубликовано: 29.07.2024 08:07 , Обновлено: 29.07.2024

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может "войти в Израиль", подобно тому как она сделала это в Карабахе и Ливии. В ответ на эти угрозы министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац предупредил о последствиях такого шага и сравнив турецкого лидера с бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном.

Эрдоган в своём выступлении на собрании правящей Партии справедливости и развития в городе Ризе, которое показали по турецкому телевидению, не уточнил, какие именно действия в Израиле со стороны Турции он подразумевает. По его словам, Турция “должна быть очень сильной, чтобы Израиль не мог делать нелепые вещи” в Палестине.

“Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы можем сделать то же самое с ними. Нет ничего, чего мы не могли бы сделать”, - процитировало Эрдогана турецкое издание Sozcu.

На эти слова тут же отреагировал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. На своей страничке в соцсети Х он сравнил Эрдогана с Саддамом Хусейном и напомнил, как тот закончил свою жизнь.

[info_b]Саддам Хусейн вписал своё имя в историю не только как президент, который вверг свою страну в войну с Ираном и фактически разрушивший иракскую экономику, но и как активный сторонник Палестины, поддерживавший идею её независимости и, согласно заявлениям израильской стороны, оказывавший активную финансовую поддержку пропалестинским военным организациям и шахидам-самоубийцам.

Не раз Хусейн предъявлял Израилю ультиматум, требуя, чтобы все евреи, которые приехали на Ближний Восток после 1935 года, покинули регион. Он также заявлял, что Ирак “способен покончить с сионизмом”.

В ноябре 2006 года Высший уголовный трибунал Ирака признал Саддама Хусейна виновным в убийстве 148 шиитов и приговорил к смертной казни через повешение.[/info_b]

“Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Пусть он вспомнит, что там произошло и чем все закончилось”, - написал Кац и проиллюстрировал свой пост фотоколлажем Эрдогана и бывшего президента Ирака.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в последнее время израильские вооруженные силы и поддерживаемая Ираном группировка «Хезболла» в Ливане резко активизировали трансграничный обмен ударами. В нескольких поселениях на севере Израиля и в ливанских деревнях была проведена эвакуация, а в минувшую субботу, 27 июля, ракета иранского производства попала в друзский город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате чего погибли 12 человек в возрасте от 10 до 20 лет, ещё 34 получили ранения. Израиль обвинил в случившемся ливанскую шиитскую группировку «Хезболла», однако та опровергла эти заявления.

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