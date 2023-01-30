Эрдоган обвинил Макрона в неспособности руководить Францией

Опубликовано: 30.01.2023 09:29 , Обновлено: 30.01.2023

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон «не обладает квалификацией, чтобы быть главой государства».

Эрдоган объяснил это тем, что Франция сейчас «эксплуатирует африканские страны». Он заявил, Мали находится в состоянии «полного разрыва» с Францией, а Буркина-Фасо дало месяц на вывод французских войск.

Также турецкий президент обвинил Макрона в том, что он «нечестен» со своими коллегами, а его страна «теряет престиж в международном сообществе», передает Star.

Ранее Телеграф писал, что президент Франции Эммануэль Макрон признался, что президент России Владимир Путин не вызывает у него отвращения или отторжения. В том числе, и во время личных встреч.