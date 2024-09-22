"Экстремальный случай" — На Южную Африку обрушился снегопад

🎥 Видео

Опубликовано: 22.09.2024 14:04 , Обновлено: 22.09.2024

В субботу на Южно-Африканскую Республику обрушился сильный снегопад, который парализовал движение по дороге между двумя крупнейшими городами — Йоханнесбургом и Дурбаном. Непогода вызвала настолько большие пробки, что люди оказались практически заперты в своих автомобилях. По информации французского издания France24, даже обходные пути были "заблокированы" снегом.

По словам местных властей, аварийные службы “работали в полную силу” всю ночь. Спасатели пытались добраться до автомобилей на трассе, чтобы доставить людям тёплые одеяла и еду. На кадрах, опубликованных местными каналами, видно, как сотник грузовиков и легковушек оказались буквально заперты между засыпанными снегом полями.

Синоптик южноафриканской метеорологической службы Лутандо Масимини назвал происходящее «экстремальным случаем» и предупредил, что в ближайшие часы ситуация может ухудшиться. В связи с этим в некоторых частях страны власти ввели оранжевый уровень опасности, передало издание France24.

Ранее Telegraf.news писал, что странам Евросоюза, пострадавшим от наводнений из-за циклона “Борис”, выделят 10 миллиардов евро из фонда солидарности ЕС. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн во время визита в польский Вроцлав, где состоялась встреча глав и представителей правительств таких стран, как Польша, Словакия, Чехия и Австрия.

ЕС пообещал выделить 10 млрд евро пострадавшим от циклона «Борис» странам