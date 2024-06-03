Экспресс в ад. В Бурятии машинист снял видео, на котором поезд мчится через горящий лес
Машинист поезда снял видео, которое скорее напоминает фильм ужасов, нежели реальность. На кадрах видно, как локомотив несётся сквозь горящий лес в Бурятии. От лесного пожара летят искры, а дорогу целиком и полностью заволокло дымом. В какой-то момент видимость становится минимальной, после чего состав выезжает из охваченной пламенем местности и продолжает путь.
По словам специалистов, причиной возникновения пожаров в Бурятии стала сухая гроза. Общая площадь, охваченная огнём, составила больше 30 га. По информации МЧС России, сейчас со стихией борются более 400 человек, почти 120 единиц техники, в том числе и вертолёт.
Ранее Telegraf.news писал, что на исландском полуострове Рейкьянес произошло очередное извержение вулкана. Это уже восьмое происшествие в регионе, начиная с марта 2021 года. По данным Метеорологического бюро, лава поднималась в небо на высоту около 50 метров из трещины длиной примерно 1 километр. Извержению предшествовала серия землетрясений, а жители соседнего города Гриндавик и посетители геотермального курорта «Голубая лагуна» были эвакуированы.
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