Экспресс в ад. В Бурятии машинист снял видео, на котором поезд мчится через горящий лес

🎥 Видео

Опубликовано: 03.06.2024 21:27 , Обновлено: 03.06.2024

Машинист поезда снял видео, которое скорее напоминает фильм ужасов, нежели реальность. На кадрах видно, как локомотив несётся сквозь горящий лес в Бурятии. От лесного пожара летят искры, а дорогу целиком и полностью заволокло дымом. В какой-то момент видимость становится минимальной, после чего состав выезжает из охваченной пламенем местности и продолжает путь.

По словам специалистов, причиной возникновения пожаров в Бурятии стала сухая гроза. Общая площадь, охваченная огнём, составила больше 30 га. По информации МЧС России, сейчас со стихией борются более 400 человек, почти 120 единиц техники, в том числе и вертолёт.

Ранее Telegraf.news писал, что на исландском полуострове Рейкьянес произошло очередное извержение вулкана. Это уже восьмое происшествие в регионе, начиная с марта 2021 года. По данным Метеорологического бюро, лава поднималась в небо на высоту около 50 метров из трещины длиной примерно 1 километр. Извержению предшествовала серия землетрясений, а жители соседнего города Гриндавик и посетители геотермального курорта «Голубая лагуна» были эвакуированы.

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