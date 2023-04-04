Экс-президента США Трампа арестовали

Опубликовано: 04.04.2023 20:36 , Обновлено: 04.04.2023

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена в нижнем Манхэттене Нью-Йорка 4 апреля, где он попал под арест и был помещен под стражу в полиции до предъявления ему обвинения.

Ожидается, что у Трампа снимут отпечатки пальцев в рамках ареста, хотя пока неясно, будет ли сделан его снимок, как это делают с преступниками. Затем он будет доставлен в зал суда, где ему будет предъявлено обвинение, сообщил телеканал CNN.

Ожидается, что на Трампа не наденут наручники из-за ареста, поскольку он останется под постоянной защитой правоохранительных органов.

Дональд Трамп опубликовал сообщение в соцсети Truth Social, когда направлялся в офис окружного прокурора Манхэттена и здание суда перед предъявлением ему обвинения: “Направляюсь в Нижний Манхэттен, в здание суда. Кажется таким СЮРРЕАЛИСТИЧНЫМ — ВАУ, они собираются МЕНЯ АРЕСТОВАТЬ. Не могу поверить, что это происходит в Америке. МАГА!”

Ранее стало известно, что полиция Нью-Йорка установила ограждения вдоль тротуаров вокруг Башни Трампа и здания уголовного суда Манхэттена в преддверии суда над экс-президентом Дональдом Трампом. По его словам, во вторник после 21:15 по минскому времени его обвинят по 33 пунктам.

Большинство американцев поддержали суд над Трампом. Что происходит в Нью-Йорке?