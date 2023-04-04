Большинство американцев поддержали суд над Трампом. Что происходит в Нью-Йорке?

Опубликовано: 04.04.2023 08:52 , Обновлено: 04.04.2023

Полиция Нью-Йорка установила ограждения вдоль тротуаров вокруг Башни Трампа и здания уголовного суда Манхэттена в преддверии суда над экс-президентом Дональдом Трампом. По его словам, во вторник после 21:15 по минскому времени его обвинят по 33 пунктам.

Дело в Нью-Йорке о выплате порнозвезде за молчание - лишь одно из многих расследований, с которыми столкнулся миллиардер. Прокурор в штате Джорджия расследует предполагаемые попытки Трампа отменить свое поражение на выборах 2020 года в этом штате.

А министерство юстиции США расследует как действия Трампа на выборах 2020 года, так и хранение им строго засекреченных документов после ухода из Белого дома в 2021 году.

Джо Такопина, адвокат Трампа, заявил, что Секретная служба, которая защищает бывших президентов, должна сыграть свою роль во вторник. “Я, честно говоря, не знаю, как все пройдет - надеюсь, настолько гладко, насколько это возможно, - а затем мы начнем битву, чтобы исправить эту ошибку”, - сказал мистер Такопина в интервью CNN.

Он добавил, что юристы Трампа “проанализируют” обвинительное заключение, как только оно будет обнародовано, и рассмотрят “все потенциальные вопросы” для оспаривания.

Он сказал, что ожидает, что в какой-то момент подаст ходатайство о снятии обвинений. Ожидается, что Трамп предстанет перед судьей Хуаном Мерчаном, который также председательствовал на уголовном процессе в прошлом году, в ходе которого компания Трампа по недвижимости была признана виновной в налоговом мошенничестве. Самому Трампу обвинения по этому делу предъявлены не были.

Тем временем, Дональд Трамп прибыл в Башню Трампа в Нью-Йорке после перелета из Флориды на самолете “Trump Force One”. Судья Хуан Мерчан запретил использование цифровых устройств в зале суда во время слушаний.

В чем обвиняют Трампа?

Дональд Трамп должен предстать перед судом на Манхэттене для предъявления обвинения в предполагаемое оплате за молчание, выплаченных порноактрисе перед выборами 2016 года.

Дело сосредоточено на выплате 130 000 долларов, предположительно произведенной Сторми Дэниелс в последние дни его президентской кампании. Мисс Дэниелс, чье настоящее имя Стефани Клиффорд, утверждает, что у нее был роман с Трампом в 2006 году, что бывший президент США отрицает.

В 2016 году, когда он баллотировался на пост президента, она пригрозила продать свою историю прессе. Тогдашний адвокат Трампа Майкл Коэн был уведомлен о ее планах, в результате чего якобы была произведена оплата за молчание мисс Дэниелс. Как только был избран, Дональд Трамп возместил ущерб мистеру Коэну, заплатив ему более чем в два раза больше первоначальной суммы, но продолжал отрицать эту связь.

Также утверждается, что мистер Коэн произвел второй платеж бывшей модели Playboy Карен Макдугал, которая заявила, что у нее была внебрачная сексуальная связь с Трампом.

Официальный обвинительный акт на данный момент против Трампа остаётся за семью печатями, что типично для Нью-Йорка перед предъявлением обвинения. И это несмотря на требования прессы обнародовать документ.

Большинство американцев одобрили обвинения против Трампа

60% американцев одобряют обвинительное заключение бывшему президенту Дональду Трампу, говорится в результатах опроса CNN, проведенного SSRS после новостей о том, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление ему обвинения.

При этом около 75% американцев уверены, что политика сыграла по крайней мере какую-то роль в решении предъявить обвинение Трампу, в том числе 52% заявили, что это сыграло важную роль.

Не принадлежащие к одной из двух массовых партий американцы высказались в поддержку обвинительного заключения – 62% одобряют его и 38% нет. Демократы почти полностью поддерживают обвинительный акт (94% одобряют, в том числе 71% тех, кто решительно одобряет обвинительный акт), в то время как республиканцы менее едины в оппозиции (79% не одобряют, при этом 54% категорически не одобряют).