Экс-президента Бразилии обвинили в заговоре с целью госпереворота

Опубликовано: 19.02.2025 10:21 , Обновлено: 19.02.2025

Генеральная прокуратура Бразилии во вторник, 18 февраля, предъявила обвинения бывшему президенту страны Жаиру Болсонару по делу о попытке государственного переворота с целью остаться у власти после поражения на последних президентских выборах в 2022 году. По данным следствия, в планировании госпереворота в Бразилии участвовали как минимум 33 заговорщика.

Как заявил генпрокурор Бразилии Паулу Гонет, Болсонару был посвящен в планы путчистов и одобрил их. Сами участники заговора, по его словам, пытались помешать утверждению результатов выборов, на которых победил Луис Инасиу Лула да Силва, сообщило бразильское издание O Globo.

Главной целью заговорщиков Генпрокуратура Бразилии назвала отравление Луиса Инасиу Лула да Силвы, победившего Болсонару на президентских выборах в конце октября 2022 года, а также вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.

По словам генпрокурора, этот “план был проработан и доведен” до сведения Болсонару, и он “с ним согласился”.

В свою очередь экс-президента Бразилии Жаир Болсонару неоднократно отвергал обвинения, называя их “политическим преследованием”.

На счету Болсонару уже есть два решения федерального избирательного суда Бразилии, которые уже лишили его возможности баллотироваться на пост президента в 2026 году. Теперь у защиты бывшего главы государства есть две недели, чтобы ответить на обвинения, прежде чем Верховный суд Бразилии, который курирует это дело, решит, примет ли новые обвинения против политика.

Если Болсонару всё же признают виновным по всем пунктам обвинения, ему может грозить от 12 до 40 лет тюрьмы. Многие, включая союзников самого Болсонару, считают, что его шансы на признание судом невиновным невелики.

Как ранее сообщал Telegraf.news, после поражения Болсонару тысячи сторонников захватили президентский дворец, здания парламента и Верховного суда. В это время бывший президент находился в США.

В Бразилии сторонники экс-президента захватили парламент