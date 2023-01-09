Telegraf.news
ru

В Бразилии сторонники экс-президента захватили парламент

В Бразилии сторонники экс-президента захватили парламент
Подпишитесь на Телеграф:
🎥 Видео

В столице Бразилии сторонники бывшего президента Жаира Болсонару 8 января прорвали оцепление сил безопасности и ворвались в здание Национального конгресса (парламента), Верховного суда Бразилии и на парковку у президентского дворца. В результате задержали несколько сотен человек.

На кадрах, опубликованных СМИ, видно, как протестующие с бразильскими флагами бьют стекла в зданиях.

Правоохранителям потребовалось несколько часов, чтобы восстановить полный контроль. Начальник федеральной полиции Андерсон Торрес заявил, что протестующие не останутся безнаказанными.

Предполагалось, что протесты будут мирными. Однако акции переросли в массовый захват правительственных зданий. Участники митинга потребовали отставки президента да Силвы.

В то время президент Бразилии Лула да Силва отсутствовал в столице. К слову, он назвал действия манифестантов как варварство и объявил до конца месяца режим чрезвычайной ситуации. Он также сообщил, что в ближайшее время вернется в столицу.

В свою очередь телеканал Globo сообщил, что во время беспорядков правоохранители задержали около 400 человек. Им может грозить до 12 лет тюрьмы.

Тем временем бывший президент Жаир Болсонару открестился от протестующих.

Темы: