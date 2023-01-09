В Бразилии сторонники экс-президента захватили парламент

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Опубликовано: 09.01.2023 08:30 , Обновлено: 09.01.2023

В столице Бразилии сторонники бывшего президента Жаира Болсонару 8 января прорвали оцепление сил безопасности и ворвались в здание Национального конгресса (парламента), Верховного суда Бразилии и на парковку у президентского дворца. В результате задержали несколько сотен человек.

На кадрах, опубликованных СМИ, видно, как протестующие с бразильскими флагами бьют стекла в зданиях.

Правоохранителям потребовалось несколько часов, чтобы восстановить полный контроль. Начальник федеральной полиции Андерсон Торрес заявил, что протестующие не останутся безнаказанными.

Предполагалось, что протесты будут мирными. Однако акции переросли в массовый захват правительственных зданий. Участники митинга потребовали отставки президента да Силвы.

В то время президент Бразилии Лула да Силва отсутствовал в столице. К слову, он назвал действия манифестантов как варварство и объявил до конца месяца режим чрезвычайной ситуации. Он также сообщил, что в ближайшее время вернется в столицу.

В свою очередь телеканал Globo сообщил, что во время беспорядков правоохранители задержали около 400 человек. Им может грозить до 12 лет тюрьмы.

Тем временем бывший президент Жаир Болсонару открестился от протестующих.