В Бразилии сторонники экс-президента захватили парламент
В столице Бразилии сторонники бывшего президента Жаира Болсонару 8 января прорвали оцепление сил безопасности и ворвались в здание Национального конгресса (парламента), Верховного суда Бразилии и на парковку у президентского дворца. В результате задержали несколько сотен человек.
На кадрах, опубликованных СМИ, видно, как протестующие с бразильскими флагами бьют стекла в зданиях.
Правоохранителям потребовалось несколько часов, чтобы восстановить полный контроль. Начальник федеральной полиции Андерсон Торрес заявил, что протестующие не останутся безнаказанными.
Предполагалось, что протесты будут мирными. Однако акции переросли в массовый захват правительственных зданий. Участники митинга потребовали отставки президента да Силвы.
В то время президент Бразилии Лула да Силва отсутствовал в столице. К слову, он назвал действия манифестантов как варварство и объявил до конца месяца режим чрезвычайной ситуации. Он также сообщил, что в ближайшее время вернется в столицу.
В свою очередь телеканал Globo сообщил, что во время беспорядков правоохранители задержали около 400 человек. Им может грозить до 12 лет тюрьмы.
Тем временем бывший президент Жаир Болсонару открестился от протестующих.