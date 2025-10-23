Экс-президент России Медведев назвал санкции США «актом войны»

Опубликовано: 23.10.2025 12:41 , Обновлено: 23.10.2025

Бывший президент России, а ныне заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что новые санкции против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть» являются «актом войны», а США теперь официально стали «противником».

«США – наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией», — написал в своем Telegram-канале российский политик. По словам Медведева, США пока «не всегда активно воюют» против России на стороне Киева, но это, по его мнению, ничего не меняет.

Дмитрий Медведев также заявил, что теперь Россия имеет право «долбить самым разным оружием» по Украине «без оглядки на ненужные переговоры».

Ранее в МИД России были менее категоричны, охарактеризовав “рестрикции” США, как называют в последнее время санкции в Кремле, как «контрпродуктивные».

В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что санкции призваны побудить Россию сесть за стол переговоров и прекратить боевые действия в Украине. Таким образом, Вашингтон готов отменить ограничения в случае позитивных сдвигов в мирном процессе.

«Вступает на очень опасную территорию» — Трамп передал «послание» Медведеву, чтобы тот «следил за своими словами»