Экс-министр обороны Польши попал под суд из-за раскрытого плана обороны в случае нападения России

Опубликовано: 22.08.2025 16:11 , Обновлено: 17.09.2025

Бывшему министру национальной обороны Польши Мариушу Блащаку предъявили обвинительное заключение и передали дело в суд. Оно касается рассекречивания части плана развертывания польских Вооружённых сил «Варта» в случае нападения России на страну.

По информации польского агентства PAP, обвинительное заключение передали в суд в пятницу 22 августа.

Окружная прокуратура в Варшаве сообщила, что прокурор обвинил Блащака в превышении полномочий министра обороны в конце июля 2023 года “с целью получения личной выгоды для партии Право и справедливость (ПиС)”. Это выразилось “в рассекречивании фрагментов документов оперативно-стратегического планирования, в том числе «Плана использования Вооружённых сил Польши Варта».

[inf]Речь идет о плане национальной обороны Польши, который был разработан в 2011 году, во время работы правительства премьер-министра страны Дональда Туска.

В 2023 году, накануне парламентских выборов тогдашний министр Блащак обнародовал часть засекреченного документа «Варта-00101», обвинив прежний кабинет министров (на тот момент находящийся в оппозиции) в подготовке к военному поражению. Согласно плану обороны, в одном из сценариев при вторжении России польская армия должна была отойти на западный берег Вислы.

Прокуратура сочла решение о рассекречивании незаконным. Как пишут польские СМИ, доступ к документам подобного уровня имеют лишь несколько высших чиновников в стране. По версии обвинения, снять гриф секретности можно было исключительно с санкции Генерального штаба. Однако защита Блащака настаивает, что документ уже утратил секретность, поскольку был передан на хранение в архив Военно-исторического бюро.

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По данным прокуратуры, эти фрагменты были представлены в ходе тогдашней предвыборной кампании в Сейм и Сенат Польши в медиа-ролике, опубликованном в сентябре 2023 года на официальном профиле партии ПиС, на платформе X, что, по мнению следователей, «действовало в ущерб общественным интересам и причинило исключительно тяжкий ущерб Польши».

“Акт мести”

К слову, Блащак ужеотреагировал на эту новости на своей странице в X. По его мнению, “это не обвинительное заключение, а акт мести [нынешнего премьер-министра] Дональда Туска».

«Это цена, которую я плачу за раскрытие планов правительства сдать почти половину Польши без боя. Если бы я снова столкнулся с такой дилеммой, я бы без колебаний рассекретил документы, раскрывающие истинные намерения команды Туска», — написал он.

Ранее Telegraf.news писал, что польский Институт общественного мнения опубликовал результаты социологического опроса об исполнительных полномочиях президента и премьер-министра. Они оказались весьма неожиданными, поскольку противоречат действующей Конституции Польши.

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