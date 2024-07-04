Экс-глава Генштаба Залужный покинул Украину

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Опубликовано: 04.07.2024 12:42 , Обновлено: 04.07.2024

Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Валерий Залужный 3 июля покинул Украину и уехал в Великобританию. Об этом сообщило украинское издание "Главком" со ссылкой на свои анонимные источники.

По данным украинских СМИ, Валерий Залужный ранее никогда не был в Лондоне. При этом ещё в марте официальный Киев объявил, что экс-глава Генштаба будет назначен послом Украины в Великобритании.

Для этого все это время Валерий Залужный проходил обучение в Дипломатической академии Украины. По данным “Главкома”, сам генерал просил не объявлять о его отъезде как минимум еще две недели.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 февраля об увольнении Валерия Залужного, главнокомандующего ВСУ.

«Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины», — заявил глава Украины Зеленский, после увольнения прославленного украинского генерала, которого считал угрозой своей власти.

Зеленский уволил главкома ВСУ Залужного. Кого назначил?