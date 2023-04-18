Египет решил передать Украине произведенные для России снаряды - WP

Опубликовано: 18.04.2023 11:13 , Обновлено: 18.04.2023

Как стало известно из слитых документов американской разведки, Египет приостановил план тайной поставки ракет в Россию. Зато пообещал продать США артиллерийские снаряды для украинской армии.

Решение было принято после вмешательства Соединенных Штатов Америки, сообщила The Washington Post.

Из той же утечки документов ранее стало известно, что Абдул Фаттах ас-Сиси, президент Египта, еще в феврале поручил подготовить тайный план производства 40 тысяч реактивных снарядов. Их и собирались передать России.

Решение было изменено после визитов в начале марта в Египет главы Пентагона Ллойда Остина и других официальных лиц из США.

Ранее Телеграф сообщил, что Украина получит от Великобритании снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2. Об этом заявила заместитель министра обороны Британии Анабель Голди.

Великобритания пообещала передать Украине снаряды с обедненным ураном. В Москве ответили