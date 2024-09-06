«Едва не подорвались на минах» — На границе с Беларусью погранслужба Украины задержала группу мужчин
В Госпогранслужбе Украины 6 сентября заявили, что задержали группу мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Беларусью "через заминированную местность".
По данным ведомства, они “едва не подорвались на минах”.
“Пограничники не только не допустили нарушения границы, но и сохранили жизнь людей. Впрочем, это не освободило задержанных от ответственности”, — сообщили в украинской погранслужбе.
Также в телеграм-канале госпогранслужбы опубликовали видео задержания.
Ранее Telegrad.news писал, что украинское правительство согласовало проект президентского указа об изъятии участка границы с Беларусью из зоны отчуждения. Такую информацию вечером 3 сентября озвучили в Министерстве внутренних дел Украины.
«Для обеспечения надлежащей обороны» – МВД Украины предложило изъять участок границы с Беларусью из зоны отчуждения