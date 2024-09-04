"Для обеспечения надлежащей обороны" – МВД Украины предложило изъять участок границы с Беларусью из зоны отчуждения

Опубликовано: 04.09.2024 08:20 , Обновлено: 04.09.2024

Украинское правительство согласовало проект президентского указа об изъятии участка границы с Беларусью из зоны отчуждения. Такую информацию вечером 3 сентября озвучили в Министерстве внутренних дел Украины.

Как пояснили в МВД Украины, речь идёт о 50-метровой полосе, идущей вдоль государственной границы по территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Эта территория проходит в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения. Указом президента Владимира Зеленского её предлагается изъять из собственности заповедника.

“Реализация указана позволит Государственной пограничной службе Украины обеспечить надлежащую охрану и оборону украинско-белорусской границы и соблюдение его режима”, - пояснили необходимость изменений статуса этих территорий в украинском МВД.

Ранее Telegraf.news рассказал, что вечером того же дня стало известно об очередном пожаре в Чернобыльской зоне на территории Украины. Согласно информации, озвученной главой военной администрации Киевской области Украины Русланом Кравченко, леса горят на площади порядка 20 гектаров. Об изменении радиационного фона в близлежащих районах пока не сообщалось.

В Чернобыльской зоне загорелся лес на площади 20 гектаров