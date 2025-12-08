Две страны ЕС решили оспорить план отказа от российского газа - "Вопиющее юридическое мошенничество"

Опубликовано: 08.12.2025 09:33 , Обновлено: 08.12.2025

Венгрия и Словакия хотят оспорить в Европейском суде запрет на импорт российского газа. О планах двух участниц Евросоюза инициировать отмену постановления REPowerEU и как минимум его приостановлении на время разбирательства заявил 7 декабря министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Постановление о запрете поставок российской нефти и природного газа в Европу, получившее название плана RePowerEU, Брюссель планирует вынести на голосование уже на следующей неделе. На прошлой неделе документ уже был согласован Евросоветом и Европарламентом, но для окончательного его принятия ещё требуется формальное голосование.

В моменте этот шаг может негативно отразиться на обеспечении энергоносителями Венгрии и Словакии и приведёт к резкому росту цен, считают власти этих двух стран - участниц ЕС.

“Как только план RePowerEU будет принят на следующей неделе, мы совместно со Словакией подадим в Европейский суд ходатайство об аннулировании и будем просить о приостановке действия постановления на время судебного разбирательства”, —заявил в связи с этим в своих соцсетях Сийярто.

Сам план RePowerEU, который предусматривает отказ Европы как трубопроводного, так и сжиженного российского газа в течение ближайших двух лет, Сийярто назвал “вопиющим юридическим мошенничеством”, а Брюссель обвинил в давлении на страны и нарушении самого Договора о Европейском союзе, в котором говорится, что энергетическая политика остаётся в национальной компетенции каждого государства - члена ЕС.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 3 декабря депутаты Европарламента согласовали с Евросоветом сроки поэтапного отказ от импорта российского газа. Регламент предусматривает вступление в силу запрета уже в 2026 году для спотового рынка сжиженного природного газа (СПГ).

Евросовет и Европарламент договорились о сроках поэтапного отказа от импорта российского газа

Окончательный текст соглашения должен быть ещё формально одобрен Европарламентом и Советом, чтобы получит статус закона. Комитеты по промышленности, исследованиям и энергетике и по международной торговле проведут совместное голосование по предварительному соглашению 11 декабря, а окончательный документ будет вынесен на пленарное заседание Европарламента 15–18 декабря.