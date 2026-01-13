Два танкера с продуктами вблизи Одессы атаковали дроны

🎥 Видео

Опубликовано: 13.01.2026 09:24 , Обновлено: 13.01.2026

Два иностранных грузовых танкера вблизи украинской Одессы были атаковали воздушными беспилотниками. Об этом вечером 12 января сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба. Позднее в Министерстве обороны России опубликовали видео, на котором показали кадры воздушной атаки.

По словам Кулебы, атаку осуществили российские дроны. Один из них угодил в танкер, шедший под флагом Панамы, в результате чего пострадал один человек. Судно, по словам Кулебы, ожидало захода в Одесский порт для загрузки растительного масла.

Второе судно, угодившее под атаку, наоборот, выходило из Одесского порта с грузом кукурузы. Сообщается, что это судно шло под флагом Сан-Марино.

Позднее операторы центра БПЛА «Рубикон» Минобороны России распространили в своих соцсетях видео дроновой атаки. Предположительно, на кадрах - удар по тому танкеру, который шёл под флагом Панамы.

Напомним, накануне Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) заявил об ударе по буровым установкам российской корпорации “Лукойл” на северном шельфе Каспийского моря. Утверждается, что поражены были три установки. Украинские военные также распространили видео предполагаемой атаки.

ВСУ ударили по буровым установкам «Лукойла» в Каспийском море