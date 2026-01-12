ВСУ ударили по буровым установкам «Лукойла» в Каспийском море

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Опубликовано: 12.01.2026 08:27 , Обновлено: 31.03.2026

Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) заявил об ударе по буровым установкам российской корпорации "Лукойл" на северном шельфе Каспийского моря. Утверждается, что поражены были три установки. Украинские военные распространили видео предполагаемой атаки.

По данным украинского Генштаба спецоперацию провели в ночь на 11 января. Поражены были следующие буровые установки “Лукойла”, на которых добывают нефть и газ:

имени В. Филановского,

имени Юрия Корчагина,

имени Валерия Грайфера.

По информации украинских военных из Сил спецопераций, удар наносили подразделения deep strike (то есть те подразделения, которые специализируются на ударах по объектам в глубокому тылу).

В украинских Telegram-каналах появились видео предполагаемой атаки. Судя по ним, атака наносилась с воздуха, беспилотниками.

Масштабы повреждений, нанесённых дронами, пока не известны: российская сторона хранит молчание о самом факте атаки, а украинские военные зафиксировали лишь сам факт прямого попадания в буровую платформу. “Масштабы ущерба уточняются”, - заявили в Генштабе ВСУ.

Кстати, Министерство обороны России заявляло, что в субботу над акваторией Каспийского моря были сбиты семь украинских беспилотников, однако о каких-либо последствиях воздушной атаки дронов российская сторона официально не сообщала.