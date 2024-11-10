Москва пережила крупнейшую атаку беспилотников – сбили 32 дрона

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Опубликовано: 10.11.2024 17:04 , Обновлено: 10.11.2024

В воскресенье, 10 ноября, десятки беспилотников атаковали Москву. Мэр города Сергей Собянин на данный момент подтвердил уничтожение по меньшей мере 32 дронов в округах Домодедово, Раменское и Коломна. На этот раз не обошлось без пострадавших - ранена 52-летняя женщина.

[obnovleno_b]Согласно официальному отчёту Министерства обороны РФ, опубликованному в 17:00, всего ночью и утром 10 ноября российскую территорию атаковали 84 беспилотных летательных аппарата самолетного типа дальнего действия, из них 34 были сбиты в Московской области.

По данным ведомства, в трёх посёлках обломки упали на жилые дома - 4 дома загорелись, пострадали 5 человек.[/obnovleno_b]

Агентство Reuters назвало нынешнюю атаку беспилотников “крупнейшим ударом по российской столице на сегодняшний день” с момента начала войны в Украине.

Жители Подмосковья сняли на камеру как сами летящие беспилотники, так и момент сбития нескольких дронов, например, в Раменском и Коломне.

[info_b]Внимание! На видео может присутствовать ненормативная лексика.[/info_b]

Из-за воздушной атаки сразу три московских аэропорта - Домодедово, Шереметьево и Жуковский - ввели план “Ковёр” и приостановили приём и вылет самолётов на несколько часов. Так, рейс из Минска в Шереметьево был перенесен на час, однако к настоящему часу все рейсы идут по расписанию.

По данным Telegram-канала Mash, три беспилотника едва не угодили в пассажирский Airbus A320, летевший над Москвой, выполнявший рейс из города Бухара в Узбекистане в Шереметьево.

“В последний момент пилот заметил, что курс пресекают три дрона, и едва не столкнулся с одним из БПЛА”, - сообщил источник канала.

В результате самолёт сел в Шереметьево, а другие 8 бортов перенаправили на запасной аэродром. Всего за время действия плана “Ковёр”, по данным канала, на запасные аэродромы ушли 36 самолётов.

Мэр Москвы Собянин не сообщил о каких-либо разрушениях на земле или пострадавших из числа гражданских, а вот губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился информацией о последствиях массированной атаки беспилотников.

По его данным, Раменском городском округе после падения беспилотников загорелись 2 дома в поселке Становое.

“От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук — состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации”, - рассказал губернатор.

Кадрами догорающего на земле сбитого дрона поделился Telegram-канал “Контекст”.

По данным канала Baza, там в результате падения горящих осколков загорелись два частных дома -один дом разрушен, у второго горит крыша. Кроме того, сообщается о повреждении проезжавшего мимо автомобиля.

Агентство ТАСС рассказало о последствиях атаки дронов в соседнем селе Софьино. Там обломки сбитого беспилотника упали на припаркованный во дворе многоквартирного дома автомобиль.

ВСУ заявили о рекордном количестве дронов, уничтоженных за ночь

Тем временем командование воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) утром 10 ноября сообщило также о своеобразном рекорде, связанном с дронами: за минувшую ночь радиотехнические войска ВВС выявили 145 воздушных целей — ударных БпЛА типа Shahed и других беспилотников из районов российских Приморско-Ахтарска, Орла и Брянска, а также Крыма.

Меньше половины из них (62 дрона) удалось уничтожить зенитно-ракетным войскам, авиации, подразделениям РЭБ и мобильным огневым группам ВВС и Сил обороны Украины. Ещё почти столько же ️(67 дронов) были “локально потеряны” в разных регионах Украины, а ещё 10 - покинули воздушное пространство Украины в направлении соседних стран, отчитались в ВСУ.

Больше других от ночной атаки пострадала Одесская область. Сообщается о повреждениях многоквартирных домов, частных домов, есть пострадавшие, но, по данным на этот час, обошлось без жертв среди гражданских.