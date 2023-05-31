Медведев рассказал, кого теперь будет считать "законной военной целью"

Опубликовано: 31.05.2023 10:59 , Обновлено: 31.05.2023

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 31 мая заявил, что любое должностное лицо Великобритании может рассматриваться как "законная военная цель". Он аргументировал это тем, что Великобритания "де-факто ведет против России необъявленную войну".

В своём заявлении, опубликованном на официальной страничке в Twitter, Медведев назвалВеликобританию “извечным врагом” России.

“Сегодня Великобритания выступает союзником Украины, оказывая ей военную помощь в виде оборудования и специалистов, то есть де-факто ведет против России необъявленную войну. В таком случае любой из её государственных служащих (как военных, так и гражданских, содействующих войне) может рассматриваться как законная военная цель”, - написал Медведев.

Таким образом он отреагировал на заявление министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, который накануне, комментируя атаку беспилотников по Москве, заявил, что “у Киева есть законное право защищать себя”.

“Украина имеет законное право на самооборону. Конечно, она имеет законное право делать это в пределах своих границ, но она также имеет право проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России проецировать силу на саму Украину”, - цитирует главу британского МИД местное издание Daily Mail.

Клеверли назвал “законные военные цели” за пределами украинской территории “частью национальной самообороны” страны, но при этом подчеркнул, что его слова нельзя рассматривать как подтверждение причастности официального Киева к утренним атакам по Москве.

Десятки беспилотников атаковали Москву

Напомним, утром 30 мая в Москве беспилотники атаковали российскую столицу. Как минимум три из них врезались в жилые многоэтажки — по улице Профсоюзной, по улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. О жертвах и пострадавших не сообщается.

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В Министерстве обороны России назвали произошедшее террористической атакой и возложили за неё ответственность на “киевский режим”. Украинские власти свою причастность к событиям в Москве утром 30 мая не признали.