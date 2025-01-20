Дональд Трамп вступил в должность президента США

Опубликовано: 20.01.2025 20:11 , Обновлено: 20.01.2025

Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США. Торжественная церемония инаугурации прошла в Ротонде Капитолия — центральном зале Конгресса США. Впервые за 40 лет инаугурация состоялась именно в этом зале, вмещающем около 1000 человек.

Новоизбранный президент, представляющий Республиканскую партию, принёс присягу на верность конституции и стране.

Трамп стал вторым в истории США президентом, занимавшим высший государственный пост с перерывом. Ранее этого смог добиться только Гровер Кливленд.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как Трампу удалось победить на президентских выборах.

Как Трампу удалось победить на выборах? Социологи назвали 4 причины