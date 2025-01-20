Дональд Трамп вступил в должность президента США
Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США. Торжественная церемония инаугурации прошла в Ротонде Капитолия — центральном зале Конгресса США. Впервые за 40 лет инаугурация состоялась именно в этом зале, вмещающем около 1000 человек.
Новоизбранный президент, представляющий Республиканскую партию, принёс присягу на верность конституции и стране.
Трамп стал вторым в истории США президентом, занимавшим высший государственный пост с перерывом. Ранее этого смог добиться только Гровер Кливленд.
Ранее Telegraf.news рассказывал, как Трампу удалось победить на президентских выборах.
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