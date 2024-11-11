"Дональд, иди домой" - В Варшаве прошел многотысячный марш оппозиции

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Опубликовано: 11.11.2024 20:51 , Обновлено: 11.11.2024

В Варшаве 11 ноября польская оппозиция организовала так называемый марш независимости. По данным столичной мэрии, в нем приняли участие 90 тыс. человек, организаторы же назвали другую цифру - 250 тыс. Как написало польское радио RMF24, на шествии не зафиксировали "каких-либо серьезных происшествий". Однако известно, что полиция задержала 75 человек.

Как сообщила пресс-секретарь польской мэрии Мажена Гавковска, шествие проходило мирно, хоть и использовалась пиротехника, передало RMF24. По информации пресс-секретаря начальника столичной полиции Роберта Шумиата, правоохранители изъяли много пиротехники, использование которой запрещено на территории Варшавы, также у людей нашли ножи, телескопические дубинки и кастет.

Фото: RMF24

Фото: RMF24

По информации Шумиата, в отделения полиции доставили людей, которых подозревают в совершении преступления, в том числе имеющих наркотики при себе, а также несовершеннолетних с пиротехникой.

Фото: RMF24

В митинге приняли участие политики партии “Право и справедливость” (ПиС), в том числе бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский. По данным корреспондента RMF24, из толпы были слышны антиправительственные и антиукраинские кричалки, а еще можно было заметить американские и венгерские флаги.

“Я хотел бы поблагодарить тысячи моих соотечественников за то, что они придали пышность торжествам здесь, в Варшаве. Я хотел бы поблагодарить всех, кто патриотически продемонстрировал маршем по Варшаве, что они польские патриоты”, - заявил президент Польши Анджей Дуда.

Кстати, на этом марше сожгли флаг Евросоюза.

А еще на марше заметили плакаты с такими надписями:

“Можно отвести взгляд, но нельзя сказать, что не знаешь, что такое аборт”. “Дональд, иди домой, ты умеешь только уничтожать”. “Туск - сторонник геноцида нерожденных польских детей”. “Они сфальсифицировали выборы, они замалчивают правду, они ликвидируют Польшу, что вы скажете?”

Фото: RMF

Ранее Telegraf.news писал, что варшавский мэр Рафал Тшасковский разрешил в октябре польской оппозиции провести марш независимости. При этом ранее власти не давали официальное разрешение на проведение шествия, аргументировав это тем, что столь ранняя заявка “ограничивает конституционную свободу организаций других собраний”.

Мэрия Варшавы разрешила польской оппозиции провести 100-тысячный марш независимости