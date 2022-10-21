"Доктор Погибель" Рубини предсказал мировой экономике скорый крах

🎤 Мнение

Опубликовано: 21.10.2022 10:52 , Обновлено: 21.10.2022

Известный американский экономист Рубини, который ранее предсказал финансовый кризис 2008 года, заявил, что мировую экономику ждёт полный крах. А мир окажется в ситуации более ужасной, чем во время кризиса 70-х годов.

[info_b]Нуриэль Рубини — американский экономист, профессор Нью-Йоркского университета. Один из самых авторитетных экспертов в мире по вопросам глобальных финансов, он сумел предсказать глобальный финансовый кризис (2008—2011). Президент компании RGE Monitor. Имеет прозвище Dr. Doom (Доктор Погибель).[/info_b]

По его мнению, мировая экономика подходит к новому этапу в плохом и очень нестабильном состоянии.

“Потому что в 70-е годы у нас было два стагфляционных шока и спад инфляции, но коэффициенты долга составляли 100% ВВП для частного и государственного секторов с развитой экономикой… Таким образом, мы могли смягчить кредитно-денежную и фискальную политику, как и хотели. Сегодня наш уровень долга по отношению к ВВП составляет 350% от ВВП в мире, 420% в странах с развитой экономикой”, - поделился своими расчетами американский экономист.

По его мнению, все это приведет не только к инфляции, которая уже бьёт рекорды.

“У нас не будет только стагфляции. У нас будет стагфляционный долговой кризис, худший, чем в 70-х… Это не будет короткая и неглубокая рецессия, это будет крах, а затем у вас будут финансовые трудности, финансовый и долговой кризисы”, - поделился апокалиптичным прогнозом экономист агентству Bloomberg.

[info_b]Стагфляция — ситуация, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с ростом цен — инфляцией. Изобретение термина приписывают британскому политику, министру финансов начала 1970-х годов Иану Маклеоду. [/info_b]

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