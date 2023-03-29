Добьют до Москвы? В СНБО Украины объявили о создании флота дальних дронов

Опубликовано: 29.03.2023 17:22 , Обновлено: 29.03.2023

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов 29 марта заявил, что в ВСУ создали флот из тысяч беспилотных летальных аппаратов (БПЛА), некоторые из них могут попадать цели на расстоянии до 3 тысячи километров.

Алексей Данилов сопроводил свой твит снимком из 1987 года, когда немецкий пилот-любитель Матиас Руст посадил самолет на Красной площади в Москве.

“Украинский рой имени Матиаса Руста” - десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3000 км”, - сообщил Алексей Данилов.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1641019167766634496?t=RYfnlA-pr5D-7aJ2by4lNw&s=19”]

В свою очередь, в России уже несколько дней обсуждают информацию (неподтверженную властями Украины), что Киев смог закупить то ли в Тайване, то ли в Китае тысячи дронов, которые могут объединяться в рой и атаковать позиции противника.

По одной из версий, речь может идти о дешёвых китайских FPV-дронах - беспилотниках, которые транслируют происходящее на земле в режиме реального времени). Возможно, украинцы планируют атаку большим количеством переделанных под военные гражданских дронов, которые будут нести гранаты на российские позиции.

Люк Скайуокер собрал армию Дронов на помощь Украине