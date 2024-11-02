"До победы" — Северная Корея объявила о поддержке России в "священной войне". Что ответили в Киеве?

Опубликовано: 02.11.2024 10:59 , Обновлено: 02.11.2024

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что её страна будет поддерживать Россию до тех пор, пока та не одержит победу над Киевом. Во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Сон Хи подчеркнула, что не сомневается в "великой победе в священной борьбе за защиту суверенных прав и интересов безопасности" под "мудрым руководством" Путина.

В свою очередь Сергей Лавров заявил, что между российскими и северокорейскими военными были установлены «очень тесные контакты», и он «глубоко благодарен корейским друзьям за их принципиальную позицию в отношении событий, которые сейчас разворачиваются на Украине», передала британская газета The Guardian.

Напомним, ранее в США заявили, что в Россию отправили тысячи военнослужащих из КНДР, и что Москва готовится ввести эти войска в бой «в ближайшие дни». Кремль и Пхеньян, в свою очередь, всё отрицали. Так, например, представитель российского МИДа Мария Захарова назвала подобные утверждения «вбросами и шумихой», а представительство КНДР в ООН — «беспочвенными слухами», но 1 ноября в МИД Северной Кореи подтвердили оказание военной помощи России. Правда, в чём она заключается, не уточнили.

«С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне. До победного дня мы всегда будем твёрдо стоять рядом с нашими российскими товарищами», — заявила во время переговоров в Москве глава МИД КНДР.

Что ответили в Украине?

Тем временем Владимир Зеленский призвал союзников Украины перестать «наблюдать» и принять меры по борьбе с присутствием северокорейских войск в России, прежде чем те ринутся в бой. Президент заявил, что КНДР добилась прогресса в наращивании военного потенциала, развёртывании ракет и производстве оружия, и «теперь, к сожалению, они будут учиться вести современную войну».

«Первые тысячи солдат из Северной Кореи находятся недалеко от украинской границы. Украинцы будут вынуждены защищаться от них. И мир снова будет лишь наблюдать…”, — отметил Владимир Зеленский.

Он в очередной раз подчеркнул, что Киеву нужно разрешение союзников на запуск ракет большой дальности по территории РФ в связи с переброской северокорейских войск: «Мы видим все места, где Россия собирает северокорейских солдат на своей территории, — все их лагеря. Мы могли бы нанести превентивный удар, если бы у нас была возможность наносить удары достаточно долго».

Ранее Telegraf.news писал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил на недавнюю критику президента Украины Владимира Зеленского. Тот обвинил Варшаву в отказе сбивать российские ракеты, а также поставлять дополнительные самолёты-истребители МиГ, в которых остро нуждается Украина.

«Мы тоже прифронтовая страна» — Глава МИД Польши ответил Зеленскому на обвинения в отказе сбивать российские ракеты