До 90%. В Польше объявили о повышении тарифов ЖКХ

Опубликовано: 18.07.2025 08:19 , Обновлено: 18.07.2025

Правительство Польши решило не продлевать ряд антиинфляционных мер, которые до сих пор сдерживали рост цен на отопление. В результате миллионам поляков следует ожидать резкого повышения тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) - за отопление и горячую воду.

Срок действия антиинфляционной защиты, предусматривавшей заморозку цен на электроэнергию и отопление в период резкого роста цен на энергоносители, истек 1 июля 2025 года. После этого тепловые станции подали заявки на новые тарифы, в результате чего в некоторых городах цены на их услуги вырастут сразу на 90%, сообщило польское издание Fakt.

Министерство окружающей среды Польши, которое отвечает в стране за работу энергетической системы, заявило, что “мониторит” ситуацию, однако специалисты заверили, что полякам следует подготовиться к резкому рост тарифов на ЖКУ. Так, цены на электроэнергию для потребителей останутся замороженными до конца этого года, а вот цены на газ уже “отпустили”.

До 30 июня максимальная цена на теплоснабжение была ограничена суммой в 134,97 злотых/ГДж нетто (порядка 107 рубля/ГДж). То есть котельные, даже при более высоких затратах, не могли требовать от потребителей повышения платы за отопление и горячее водоснабжение. Всего несколько недель назад жилищные кооперативы обратились в Министерство окружающей среды с просьбой продлить действие гарантийных мер.

“Либерализация цен на тепловую энергию после 1 июля 2025 года приведёт к значительному росту расходов домохозяйств и, как следствие, может лишить многие польские семьи финансовой безопасности”, – говорится в письме, направленном Аудиторским союзом жилищных кооперативов Республики Польша в Министерство окружающей среды.

Однако министерство не стало продлевать эту форму госрегулирования цен, поэтому уже в этом месяце Управление по регулированию энергетики утвердило новые тарифы на отопление. В некоторых повышение ожидается очень существенным.

Так, в Руде-Слёнской государственная компания Węglokoks подняла цены на отопление сразу на 90% , сообщил местный портал. В ситуацию вмешались и представители местных органов власти. В среду, на заседании Совместной правительственной и местной комиссии, они потребовали разъяснений по этому вопросу от министра климата и окружающей среды Паулины Хенниг-Клоски. Та заверила, что ведомство “контролирует ситуацию и находится в постоянном контакте с представителями отопительной отрасли”, однако о снижении поднятых тарифов ничего не сказала.

В свою очередь заместитель директора Департамента преобразования систем отопления и энергоэффективности Анджей Будовский заверил, что примерно половину польских систем отопления вообще не коснётся повышение цен. Одновременно с этим, по оценке его ведомства, примерно для каждого десятого домохозяйства цены вырастут в среднем на 20–30% . Ситуацию с городом Руде-Слёнска, по его словам, сложилась особая и не является показательной для всей системы.

“Впрочем, даже повышение на 5 или 10% процентов может быть болезненным”, - признал Будовски.

Представители местных органов власти планируют в конце июля ещё одну встречу с Министерством окружающей среды, на которой планируется рассматривать вопрос о возможной поддержке потребителей перед отопительным сезоном. Министр Хенниг-Клоска ранее заявляла, что хотела бы возобновить систему энергетических ваучеров, но это станет возможным не раньше следующего года.

[info_b]Энергетические ваучеры в Польше – это единовременное пособие, предназначенное для семей с низкими доходами, чтобы помочь им справиться с ростом цен на энергоносители. Такую финансовую поддержку выдавали в виде денежной выплаты, за счёт которой можно покрыть расходы на электричество, газ и отопление.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что премьер-министр Польши Дональд Туск 7 июля заявил, что Польша уже обошла по покупательской способности Японию, а в 2025 году, по расчётам польских властей, обгонит по этому показателю и Швейцарию.

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