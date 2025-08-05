До 15 000 долларов за визу. Администрация Трампа предложила желающим въехать в США платить залог

Опубликовано: 05.08.2025 22:09 , Обновлено: 05.08.2025

Государственный департамент США (Госдеп) предложил обязать заявителей на деловые и туристические визы в США вносить залог в размере до 15 000 долларов США. Правда, это требование не должно распространяться на жителей стран, подпадающие под действие Программы безвизового въезда в США.

Таким образом, возможно, белорусам, собравшимся в США, если предложение примут, придется накопить значительную сумму перед поездкой.

Как сообщило агентство AP, в объявлении, которое будет скоро опубликовано в Федеральном реестре, Государственный департамент объявил о запуске 12-месячной пилотной программы Visa bond, требующей от граждан определенных стран внесения депозита в размере 5000, 10 000 или 15 000 долларов США при подаче заявления на визу.

Это обязательство будет распространяться на граждан стран с высоким уровнем превышения сроков пребывания в США и слабыми системами внутреннего контроля безопасности документов.

Будет ли в их числе Беларусь, пока неясно. Список стран, участвующих в программе, будет опубликован после её вступления в силу. Он появится на сайте travel.state.gov не менее чем за 15 дней до вступления программы в силу с “кратким объяснением оснований” выплаты залога. В Госдепе уточнили, что список стран может быть изменен на протяжении всего пилотного проекта.

Согласно изданию The Washington Post, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что программа предназначена “для защиты границ Америки и американского народа путем привлечения иностранных гостей к ответственности за несвоевременный выезд из Соединенных Штатов”.

Что-то похожее администрация Трампа уже вводила во времена ковида. Тогда программа требовала от граждан 23 разных стран (большинство из них были в Африке) платить залог.

При этом в Госдепе предусмотрели, что требование внесения залога может быть отменено в зависимости от индивидуальных обстоятельств заявителя. Но надеяться, что это будет просто, не стоит.

Ожидается, что программа Госдепа вступит в силу в течение 15 дней с момента её официальной публикации. При этом правительство США не будет нести финансовую ответственность в случае несоблюдения иностранным гражданином условий визы.

Залог останется у правительства США в следующих случаях:

путешественник нарушит условия своего визового статуса;

путешественник подаст “необоснованное несвоевременное” заявление об изменении статуса или продлении срока своего законного въезда;

путешественник останется в США после истечения срока визы.

Оставят себе деньги США и в том случае, если путешественник своевременно и надлежащим образом подаст заявление об изменении статуса или продлении срока своего законного временного пребывания, но не покинет страну в течение 10 дней, если запрос отклонят.

Кстати, на прошлой неделе Государственный департамент США объявил, что многим заявителям на продление виз потребуется пройти дополнительное личное собеседование , которое ранее не требовалось.

В остальных случаях деньги вернут туристу.

Ранее Telegraf.news писал, что Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения всеобъемлющих визовых ограничений, которые могут затронуть граждан десятков стран, включая Беларусь. Информацию об этом, ссылаясь на служебную записку президентской администрации, 15 марта распространили крупные западные СМИ, такие как The New York Times и Reuters.

Администрация Трампа предложила частично приостановить выдачу американских виз белорусам