Администрация Трампа предложила частично приостановить выдачу американских виз белорусам

Опубликовано: 15.03.2025 14:34 , Обновлено: 15.03.2025

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения всеобъемлющих визовых ограничений, которые могут затронуть граждан десятков стран, включая Беларусь. Информацию об этом, ссылаясь на служебную записку президентской администрации, 15 марта распространили крупные западные СМИ, такие как The New York Times и Reuters.

Так, агентство Reuters, ссылаясь на собственный неназванный источник, знакомый с ситуацией, а также на попавшую в распоряжение редакции служебную записку, сообщило о том, что под визовые ограничения могут попасть граждане в общей сложности более 40 стран. Их разделили на три группы, для которых предлагаются разные виды ограничений.

В первую группу, как сообщается, попали с десяток стран, включая Афганистан, Иран, Сирию, Кубу и Северную Корею, для которых предлагается полностью приостановить выдачу виз. Во вторую группу предложили включить ещё с десяток стран, включая Россию, Эритрею, Гаити, Лаос, Мьянму и Южный Судан, для которых предложили ограничить выдачу туристических и студенческих виз, а также некоторых иммиграционных виз, с рядом исключений.

Третья группа, согласно источникам, самая многочисленная и именно в неё предположительно попала Беларусь (на ряду с такими странами, как Пакистан, Туркменистан, Сент-Люсия). По данным Reuters, для этой группы стран выдачу виз предлагается частично приостановить, поставив правительствам ряд условий по “устранению недостатков в течение 60 дней” (что конкретно имеется ввиду под данным определением, из меморандума неясно).

Впрочем, пока рассматриваемый законодательный акт не является окончательным, пояснил агентству один американский чиновник, говоривший на условиях анонимности. Он предупредил, что в список могут быть внесены изменения и что он ещё не был одобрен администрацией, в частности, госсекретарём США Марко Рубио.

Новость Телеграф

Издание The New York Times отметило, что данный шаг может стать продолжением ужесточения миграционной политики, продвигаемой Трампом. Ещё в свою первую каденцию политик ввёл запрет на въезд в США для граждан из семи стран с преобладающим мусульманским населением. Первоначальное предложение Трампа претерпело несколько изменений, прежде чем было одобрено Верховным судом в 2018 году.

Уже в январе этого года Трамп издал новый указ, потребовав ужесточить проверку всех иностранцев, въезжающих в США, для выявления угроз национальной безопасности. Именно в этом распоряжении нескольким членам кабинета министров предписывалось до 21 марта составить список стран, въезд в США из которых должны быть частично или полностью приостановлены, поскольку “информация о проверке и скрининге граждан этих стран не может считаться достаточной”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что примерно 240 тыс. украинцам, бежавшим из страны после начала войны с Россией в США, может грозить лишение статуса беженцев и последующая депортация. Президент США Дональд Трамп 6 марта публично заявил, что намерен в ближайшее время пересмотреть временный правовой статус этой категории беженцев.

Трамп решил пересмотреть программу, из-за которой 240 тыс. украинцев могут лишиться статуса беженцев