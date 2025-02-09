До 10 лет лишения свободы. Правительство Польши предложило ужесточить ответственность за некоторые нарушения ПДД

Опубликовано: 09.02.2025 20:11 , Обновлено: 09.02.2025

В Польше приготовили масштабные изменения в законодательстве о дорожном движении, направленные на повышение безопасности и борьбу с опасным вождением. Правительство опубликовало проект поправок, предусматривающий суровые наказания, вплоть до лишения свободы, за грубые нарушения ПДД, участие в уличных гонках и вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Лишение свободы за «экстремальное превышение скорости» . Водителям, которые «разительно нарушают правила безопасности», превышая разрешённую скорость более чем на 50% на автострадах или скоростных дорогах (или в два раза на других дорогах), грозит лишение свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

При этом, согласно пояснению законодателя, для наступления уголовной ответственности необходимо наличие дополнительных отягчающих обстоятельств, таких как тотальное игнорирование дорожных знаков или неисправность автомобиля.

Конфискация автомобиля за вождение в нетрезвом виде . Суд сможет конфисковать автомобиль уже в том случае, если водитель пойман с содержанием алкоголя в крови от 0,5 до 1,5 промилле. При более высоком уровне алкоголя (свыше 1,5 промилле) конфискация остаётся обязательной. Кроме того, теперь конфискация будет распространяться не только на автомобили, но и на другие транспортные средства, например, лодки. При этом нововведения отменяют конфискацию эквивалента стоимости автомобиля, если пьяный водитель управлял чужим транспортным средством. В таких случаях суд будет взыскивать штраф в размере не менее 5000 злотых.

Ужесточение наказания за нарушение запрета на управление . Водителям, нарушающим судебный запрет на управление транспортными средствами, грозит конфискация автомобиля, пожизненный запрет на вождение и денежный штраф в размере не менее 10 000 злотых.

Важные меры по борьбе с уличными гонками:

Лишение свободы за участие в нелегальных гонках : Участникам и организаторам уличных гонок грозит лишение свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет. Если водитель участвует в гонках, имея действующий запрет на вождение, срок лишения свободы может составить до 10 лет. Более того, штраф грозит даже пассажиру автомобиля, принимавшего участие в гонке.

: Участникам и организаторам уличных гонок грозит лишение свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет. Если водитель участвует в гонках, имея действующий запрет на вождение, срок лишения свободы может составить до 10 лет. Более того, штраф грозит даже пассажиру автомобиля, принимавшего участие в гонке. Определение нелегальной гонки : Теперь к нелегальным гонкам приравнивается не только соревнование на скорость, но и «заезд со светофора», а также намеренный дрифт, осуществлённый без соответствующего разрешения в общественном месте.

В частности, штраф за намеренный дрифт составит минимум 1500 злотых, а если дрифт создаёт опасность для других участников дорожного движения, то штраф возрастёт до 2500 злотых.

Проект нововведений уже направили на рассмотрение в Сейм (нижняя палата парламента Польши), после утверждения будет направлен на рассмотрение в Сенат (верхняя палата парламента) и к Президенту. Закон вступит в силу через 30 дней после публикации, сообщил портал Autokult.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Министерство инфраструктуры Польши анонсировало введение новых дорожных знаков, направленных на повышение безопасности на автострадах и скоростных дорогах. Речь идёт о двух принципиально новых для Польши знаках, призванных решить две серьёзные проблемы: несоблюдение дистанции и выезд на скоростную трассу во встречном направлении. Первый из них, кстати, давным-давно есть в ПДД Беларуси.

В Польше предложили ввести два новых дорожных знака. Один из них давно есть в ПДД Беларуси