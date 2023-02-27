Болгария решила возобновить производство снарядов специально для ВСУ

Опубликовано: 27.02.2023 08:56 , Обновлено: 27.02.2023

Болгарский завод Терем в городе Костенц спустя 35 лет простоя решил возобновить производство снарядов 122 мм. Боеприпасы будут поставлять исключительно для Вооруженных сил Украины, сообщило The New York Times.

По информации издания, старт производства боеприпасов на заводе стал приятной новостью для жителей Костенец, так как это означает увеличение рабочих мест.

[info_b]Завод прекратил производство 122-миллиметровых снарядов в 1988 году, когда Холодная война подошла к концу. Вскоре конвейеры должны снова заработать — через 35 лет после того, как последние 122-миллиметровые снаряды ушли с Терема.[/info_b]

NYT также сообщил, что снарядный завод в городе Сопот перешел на 6-дневную рабочую неделю, чтобы удовлетворять потребности Украины в боеприпасах.

При этом источники финансирования производства снарядов непубличны. Издание добавило, что финансировать производство может правительство Болгарии, или инвестиции стран Запада.

Ранее Телеграф писал, что польский премьер Матуеш Моравецкий привез в Украину первые танки Leopard 2. Таким образом Польша стала первой страной, которая предоставила Киеву этот тип вооружения.