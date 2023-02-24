Польский премьер привез в Украину первые танки Leopard 2 - Onet

Опубликовано: 24.02.2023 13:34 , Обновлено: 24.02.2023

Первые несколько танков Leopard из Польши уже находятся в Украине - сообщил портал Onet. Таким образом Польша стала первой страной, которая предоставила Киеву этот тип вооружения.

Всего Украина надеется получить в ближайшее время в общей сложности 100 танков Leopard 2 из 12 стран. А в течение года около 300 немецких танков разных модификаций.

Тем вренем, в Польшу прибыл премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий, где рассказал, что Польша уже предоставила Украине в общей сложности около 250 танков, на базе советских моделей. Глава польского правительства также подчеркнул, что многие украинские солдаты проходят подготовку в Польше на службе.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/PremierRP/status/1629037354991099904?t=5SHaExk_am9zcEC_pd8HeQ&s=19”]

Прибывший сегодня в Киев премьер Польши официально объявит о поставке в Украину первых из 14 обещанных Польшей танков Leopard 2 также сегодня, пишет Bloomberg.