"Для предотвращении ядерной аварии" - Глава МАГАТЭ отправился на Запорожскую АЭС после отключения линии энергоснабжения

Опубликовано: 03.09.2024 07:58 , Обновлено: 03.09.2024

На Запорожской АЭС (ЗАЭС), которой в настоящее время управляет "Росатом", отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Об этом поздно вечером в понедельник, 2 сентября, сообщил российский Telegram-канал канал "ЗАЭС. Официально". Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси уже направился в Энергодар для осмотра станции и изучения обстановки на месте.

Согласно заявлению управляющих ЗАЭС, высоковольтная линия энергоснабжения была отключена автоматикой станции. При этом подчёркивается, что собственные нужды ЗАЭС, все блоки которой были остановлены ранее, запитаны от другой высоковольтной линии - “Днепровской”, на 750кВ.

Российское руководство станции подчеркнуло, что оборудование ЗАЭС, энергоблоки которой остаются в состоянии “холодный останов”, “обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности”.

“Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений”, - заявили на станции.

Тем не менее, глава МАГАТЭ сразу же после того, как появилась информация об отключении высоковольтной линии энергоснабжения ЗАЭС решил отправиться с проверкой на станцию. На своей официальной страничке в соцсети Х он заявил, что главной целью его визита станет “оказание содействия и помощи в предотвращении ядерной аварии”.

Это уже пятый визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС с сентября 2022 года. Тогда международному агентству позволили организовать на постоянное присутствие на этом объекте атомной энергетики, оказавшемся вблизи зоны боевых действий.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в начале августа этого года на градирне Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар. Российская сторона утверждала, что возгорание произошло после атаки ВСУ. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обвинил в пожаре на атомной станции российских военных, которые заняли станцию ещё в 2022 году. Впрочем, пожар вскоре потушили, никто не пострадал, об ухудшении радиационного фона у станции не сообщалось.

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