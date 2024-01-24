Для футболиста московского «Спартака» прокуратура потребовала 9 лет тюрьмы. Что натворил?

Опубликовано: 24.01.2024 17:09 , Обновлено: 24.01.2024

В 2020 году в порту бельгийского Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, по версии следствия, принадлежали Квинси Промесу, нападающему московского «Спартака». Слушания в Амстердаме по этому делу прошли в среду, 24 января. Прокуратура Амстердама потребовала приговорить Промеса к девяти годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков.

На слушаниях сообщили, что преступление было совершено в конце января 2020 года в порту Антверпена. Контрабандистам удалось выгрузить партию из 650 килограммов кокаина и перевезти ее в ангар недалеко от порта. Таможня перехватила другую партию, весом более 712 килограммов, на том же судне. В качестве доказательств против подозреваемых следствие в основном представило «большое количество перехваченных сообщений».

Сам футболист на заседании суда отсутствовал, сейчас он находится на тренировочном сборе «Спартака» в Объединенных Арабских Эмиратах.

Соответчика Промеса по данному делу – некоего Марилио В. прокуратура потребовала приговорить к восьми годам лишения свободы. Он является дальним родственником Промеса и находится под арестом с апреля 2023-го. По данным прокуратуры, они сыграли «решающую и координирующую роль» в контрабанде.

[info_b]Но это не все похождения нидерландского спартаковца. В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Квинси Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Футболиста обвинили в нападении при отягчающих обстоятельствах и обязали выплатить €7 тысяч пострадавшему в качестве компенсации. Во время семейной вечеринки в том же 2020-м Промес нанес двоюродному брату удар ножом.[/info_b]

Ранее Телеграф рассказывал, что израильский футболист Сагив Джехезкель был арестован турецкими властями после того, как показал надпись, касающуюся войны Израиля против ХАМАСа. Об этом сообщили турецкие СМИ 15 января.

В Турции арестовали израильского футболиста за надпись на руке