В Турции арестовали израильского футболиста за надпись на руке

Опубликовано: 15.01.2024 08:18 , Обновлено: 15.01.2024

Израильский футболист Сагив Джехезкель был арестован турецкими властями, после того, как показал надпись, касающуюся войны Израиля против ХАМАСа, во время матча. Об этом сообщили турецкие СМИ 15 января.

Министр юстиции Турции объявил о начале расследования в отношении Сагива Джехезкеля в связи с инцидентом по подозрению в “разжигании ненависти”. Израильский футболист турецкого клуба клуб “Антальяспор”, забив гол за свою команду в матче против “Трабзонспора”, показал надпись “100 дней. 07/10” на повязке на его левом запястье.

Надпись означает прошедшие 100 дней после атаки террористов ХАМАСа на израильские поселения, в результате которой погибли более 1000 израильтян, а более 130 было взяты в заложники, в том числе дети и старики. Израиль в ответе начал боевые действия в секторе Газа с целью уничтожения ХАМАСа, что привело к гибели по меньшей мере 23 000 человек в Газе, если верить данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС.

“Прокуратура Антальи начала судебное расследование в отношении израильского футболиста Сагива Джехезкеля за публичное разжигание ненависти в связи с его одиозным празднованием в поддержку массовых убийств, совершенных Израилем в Газе, - заявил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч в своем онлайн-сообщении. - Мы продолжим поддерживать угнетенных палестинцев”.

Руководство “Антальяспор” заявило, что уволило израильского игрока, обвинив его в том, что он “действовал против ценностей нашей страны”.

В самом Израиле отметили 100 дней войны 100-минутной паузой в рабочем дне и митингами с призывом к возвращению заложников, удерживаемых колонистами ХАМАСа в Газе.

В США также напомнили миру о заложниках, захваченных ХАМАСом. Госсекретарь США Блинкен написал в понедельник в x (ранее Twitter): “100 дней плена в Газе - это слишком долго. Соединенные Штаты не успокоятся, пока все оставшиеся заложники, включая шестерых американцев, не воссоединятся со своими близкими”.