"Дети переживают аналог кризиса среднего возраста" — ООН объявило о падении уровня счастья у молодежи

📷 Фото

Опубликовано: 20.03.2024 11:51 , Обновлено: 04.07.2024

ООН опубликовала свежий отчет "счастья" из которого следует, что молодые люди в Европе и Америке стали чувствовать себя гораздо менее счастливыми.

В ООН зафиксировали падение “уровня счастья” у молодежи

«Доклад о мировом счастье», который ежегодно составляет Исследовательский центр благополучия Оксфордского университета, Gallup и ООН показал падение “уровня счастья молодежи”. Наиболее явно эта тенденция выразилась в Северной Америке и Западной Европе.

«Мысль о том, что в некоторых частях мира дети уже переживают аналог кризиса среднего возраста, требует немедленных политических действий», — заявил директор Центра исследований благополучия и редактор исследования профессор Ян-Эммануэль Де Неве.

“Приводящее в замешательство” падение уровня счастья у молодого поколения исследователи начали фиксировать еще в 2017 году и отметили, что старшее поколение, согласно опросам чувствует себя гораздо более счастливым.

Так, британцы в возрасте до 30 лет заняли 32-е место в рейтинге, уступив таким странам, как Молдова, Косово и даже Сальвадор, где, к слову, наблюдается один из самых высоких показателей убийств в мире. В то же время, британцы старше 60 лет вошли в двадцатку самых счастливых представителей старшего поколения в мире. Ранее, в марте, большинство британских подростков заявили социологам, что ожидают, что их жизнь “будет хуже”, чем у предыдущего поколения.

США опустились на восемь позиций в общем рейтинге счастья и теперь занимает 23 место. Но когда социологи опросили только людей моложе 30 лет, то выяснилось, что США занимают только 62-е место, уступив при этом Гватемале, Саудовской Аравии и Болгарии. Как и в случае с Великобританией, опросы старшего поколения (60+) проиллюстрировали позитивные результаты — 10 место в рейтинге самых счастливых стран.

«В США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии уровень счастья снизился во всех возрастных группах, но особенно среди молодежи, настолько, что молодые сейчас, в 2021–2023 годах, являются наименее счастливой возрастной группой», — говорится в отчете.

С чем это связали?

В докладе не раскрыли точных причин таких изменений, но отметили, что они происходят на фоне растущей тревоги, связанной с использованием социальных сетей, неравенством доходов, жилищным кризисом и опасениями по поводу войны и изменениями климата у молодого поколения.

Доктор Вивек Мурти, главный хирург США, выказал большие опасения в вопросе воздействия социальных сетей на молодых людей. Он заметил, что подростки в США в среднем проводят в соцсетях по пять часов в день, а треть из них не ложится спать до полуночи, “сидя” в своих устройствах. Мурти призвал принять закон, который бы отменил кнопку «Нравится» и ограничил функцию “бесконечная прокрутка”. По его мнению это поможет уменьшить вред наносимый социальными сетями.

Молодые люди становятся менее счастливыми, чем старшее поколение, поскольку они страдают «эквивалентом кризиса среднего возраста», как показали глобальные исследования, а главный врач Америки предупредил, что «молодые люди действительно переживают трудности».

Как обстоят дела в других странах и что с Беларусью?

Наиболее счастливыми странами, по версии ООН, по-прежнему остаются Финляндия, Дания и Исландия. Замыкают пятерку “счастливцев” Швеция и Израиль.

Россия, согласно отчету, продемонстрировала “рост счастья” и заняла 72 место. Самой “несчастливой” из соседей Беларуси, по мнению исследователей ООН, оказалась Украина — 105 место. Наибольший же уровень счастья отметили в Литве — она вошла в двадцатку и заняла 19 место. Польша расположилась на 35 месте, Латвия — 46 место. Германия опустилась с 16-го на 24-е место. Афганистан и Ливан остались двумя наименее счастливыми странами — 143 и 142 места соответственно.

Беларусь, как и в минувшем году, в рейтинг счастливых стран не попала. Вероятно, это связано с недоступностью данных. В последний раз наша страна занимала 65 место в данном рейтинге. Это было в 2022 году. в 2021 и 2020 годах страна находилась на 75-й строчке.

Как рассчитывается “счастье”?

Основным источником данных в составлении рейтинга является всемирный опрос Gallup. Специалисты просят респондентов оценить свою текущую жизнь в целом по 10-бальной шкале, где лучшая возможная для них жизнь оценивается в 10, а худшая из возможных - в 0. Каждый респондент дает числовой ответ по этой шкале, называемой лестницей Кантрила. По каждой стране ежегодно собирается около 1000 ответов.

Также в оценке критериев “счастья” исследователи World Happiness Report используют шесть ключевых факторов, помогающих объяснить различия в самооценке уровня счастья по всему миру: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции.

Ранее Телеграф рассказывал о том, какие места в рейтинге счастья заняли соседствующие с Беларусью страны в 2023 году.

ООН не включила Беларусь в рейтинг счастья на земле. Как живётся в Литве и других соседях?