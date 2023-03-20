ООН не включила Беларусь в рейтинг счастья на земле. Как живётся в Литве и других соседях?

Опубликовано: 20.03.2023 09:52 , Обновлено: 20.03.2023

Подразделение ООН по поиску решений стабильного развития опубликовало ежегодный Всемирный доклад счастья (World Happiness Report, WHP). В рейтинг 2023 года включили 137 стран. Однако Беларуси в нем не оказалось.

Самой счастливой страной ООН назвало Финляндию (к слову, уже шестой год подряд). Вторую и третью строчки рейтинга заняли Дания и Исландия. В топ-10 также вошли Израиль, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург, Новая Зеландия.

Что касается соседей Беларуси, то самой счастливой страной из них, по версии ООН, оказалась Литва — она попала на 20-е место, поднявшись более чем на 30 позиций по сравнению с 2017 годом. Затем идут Польша (39-е), Латвия (41-е), Россия (70-е) и Украина (92-е).

На последнем месте рейтинга — «раздираемые войной» Ливан и Афганистан.

Почему в списке нет Беларуси — неизвестно. Ведь ранее ООН включал и нашу страну. Так, в рейтинге за 2022 год Беларусь заняла 65-е место, в 2021 и 2020 годах страна находилась на 75-й строчке.

[info_b] Исследователи World Happiness Report использовали шесть ключевых факторов, помогающих объяснить различия в самооценке уровня счастья по всему миру: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции.[/info_b]