Десятки тысяч испанцев вышли на улицы Валенсии и потребовали отставки правительства из-за наводнений

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Опубликовано: 10.11.2024 08:19 , Обновлено: 10.11.2024

Десятки тысяч испанцев вышли на улицы города Валенсия вечером в субботу, 9 ноября, потребовав отставки регионального правительства. Участники уличных демонстраций обвинили местных властей в том, что их административные и бюджетные решения во многом спровоцировали разрушительные последствия недавних наводнений, жертвами которых стали более 220 человек. В Сети распространились видео столкновений демонстрантов с полицией.

Нынешнее наводнение в Валенсии стало одним из самых страшных стихийных бедствий не только в самой Испании, но и в Европе в целом за последние десятилетия.

[info_b]Согласно официальным данным испанской национальной метеослужбы, 29 октября на метеостанции Turís Mas de Calabarra максимальная интенсивность осадков составила 184,6 л/м² за час. Это новый абсолютный исторический максимум, зафиксированный в Испании. Прежнее значение — 159,2 л/м², было зафиксировано в Винаросе 19 октября 2018 года.[/info_b]

К вечеру 9 ноября протестующие заполнили центральные улицы и площадь Валенсии, требуя отставки главы регионального правительства, консерватора Карлоса Масона. Жители пострадавших районов обвинили местных властей и главу администрации в слишком позднем объявлении тревоги — первые официальные сообщения о наводнении начали поступать лишь в 20:00 29 октября, когда большая вода уже пришла во многие города и деревни.

“Наши руки в грязи, ваши в крови”, — гласил один из баннером участников акции протеста, сообщило агентство Reuters.

















Некоторые демонстранты, скандируя “Убийцы!”, забрасывали здание местной администрации грязными ботинками, другие обмазывали стены здания грязью.

“Мы хотим выразить наше возмущение и гнев по поводу плохого управления этой катастрофой, которая затронула так много людей”, — пояснила мотивы вышедших на улицы испанцев Анна Оливер, президент Accio Cultural del Pais Valenciano, одной из примерно 30 групп, организовавших демонстрацию.

Хотя в целом акция протеста носила мирный характер, когда в какой-то момент некоторые демонстранты начали бросать в сторону правительственных зданий камни и прочие тяжелые предметы, полиция попыталась их оттеснить.

По Сети разлетелись кадры столкновений с полицией, на которых видно, что правоохранители применяли дубинки против демонстрантов.

В чём претензии к властям Валенсии?

Жители Валенсии оказались не готовы к разрушительным наводнениям во многом из-за противоречивой информации, поступавшей из официальных источников. Несмотря на то, что национальная метеорологическая служба начала публиковать штормовые предупреждения ещё с 25 октября, а некоторые муниципалитеты и местные учреждения подняли тревогу задолго до прихода большой воды, от местной администрации поступали противоречивые сообщения.

Такая путаница, как отметило Reuters, стоили жизней сотням человек. На данный момент официально подтверждена гибель более 220 человек, ещё около 80 до сих пор числятся пропавшими без вести.

























Как отметило издание, Национальная метеорологическая служба AEMET повысила уровень угрозы сильных дождей до красного уровня ещё в 7:36 утра 29 октября, после сильных дождей в горных районах к западу от города Валенсия. Однако региональному правительству для принятия административных решений, направленных на минимизацию последствий наводнения, потребовалось ещё 12 часов. За это время уровень воды в обычно сухом ущелье Пойо, эпицентре наводнения, поднялся до небывалого уровня - воды было более чем в три раза больше, чем в крупнейшей реке Испании Эбро.

Жители пострадавших регионов упрекают местные власти в том, что после как минимум пяти десятилетий без крупных катастроф не только сами жители Валенсии, но и региональное правительство не осознавали всей серьезности опасности, которую представляют внезапные наводнения, или о том, как на них реагировать.

Немало претензий высказывается как по поводу “несовершенной инфраструктуры” города, приведшей к большому количеству жертв, так и к чисто административным решениям властей. В частности, главу провинции Карлоса Масона упрекают решении упразднить службу чрезвычайных ситуаций UVE. Её упразднили прошлом году, после очередных выборов, на которых победили консерваторы. Тогда Карлос Масон напирал на то, что затраты на содержание UVE “непропорциональны её преимуществам”. Сейчас это его решение может стоить ему кресла в правительстве.

Ранее Telegraf.news, что на днях спустя всего несколько дней после того, как более 200 человек погибли в Валенсии в результате внезапного наводнения, в Испанию снова пришла большая вода. В социальных сетях появились видеоролики, на которых запечатлены автомобили, разбитые и унесенные водой.

Испанию снова накрыли наводнения