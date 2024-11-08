Испанию снова накрыли наводнения

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Опубликовано: 08.11.2024 16:30 , Обновлено: 08.11.2024

Спустя несколько дней после того, как более 200 человек погибли в Валенсии в результате внезапного наводнения, в Испанию снова пришла большая вода. В социальных сетях появились видеоролики, на которых запечатлены автомобили, разбитые и унесенные водой.

Несколько десятков автомобилей были унесены наводнением в Жироне. Пиа Сериньяна, мэр каталонского города Кадакес, сообщила, что в общей сложности 32 автомобиля были сметены потоками ночью.

“Мы получили сигнал тревоги из Оперативного координационного центра Каталонии. Люди припарковали свои машины, и их смыло водой”. Многие транспортные средства оказались рядом с мостом перед казино Кадакеса. Некоторые из них, по-видимому, принадлежат туристам, поскольку на кадрах, появляющихся в социальных сетях, видны иностранные номера.

Несмотря на виды затопленных автомобилей, пока не было сообщений о пострадавших или погибших. Каталонское метеорологическое агентство Meteocat сообщило, что за два дня выпало более 100 мм осадков.

Один из местных жителей написал в социальной сети X: “Ситуация в Кадакесе очень серьезная. Десятки автомобилей были сметены разлившимся потоком в городе, заблокировав мост. Много лет в Кадакесе ничего подобного не происходило”.