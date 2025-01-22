Десятки американских генпрокуроров подали в суд на Трампа. С каким из первых указов президента не согласились?

Опубликовано: 22.01.2025 10:51 , Обновлено: 22.01.2025

Генеральные прокуроры почти половины штатов США подали в суд на Дональда Трампа в первый же день его работы в должности президента США. Причиной стал один из первых указов, подписанных американским лидером сразу же после инаугурации.

Речь идёт об указе, который вводит ограничения на предоставление американского гражданства по праву рождения. Иммиграционная политика, закрепленная в том числе в положениях Конституции США , гарантирует, что дети, родившиеся в Америке, являются гражданами страны независимо от статуса их родителей.

[info_b]Первый раздел 14-й поправки к Конституции США гласит следующее:

“Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединённых Штатах и подчинённые юрисдикции оных, являются гражданами Соединённых Штатов и штата, в котором они проживают. Ни один штат не должен издавать или применять законы, которые ограничивают привилегии и льготы граждан Соединённых Штатов; равно как ни один штат не может лишить какое-либо лицо жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры либо отказать какому-либо лицу в пределах своей юрисдикции в равной защите закона”. [/info_b]

Исполнительный указ, подписанный Трампом в первые часы своего второго президентского срока, стремится перевернуть более чем вековой правовой прецедент. Указ, в случае, если его поддержат американские суды, будет также применяться к тем, кто находится в США на законных основаниях, а не только временно, например, к туристам, студентам и лицам с рабочими визами.

В общей сложности 18 генеральных прокуроров-демократов подали иск против Трампа в федеральный суд Массачусетса. Одновременно с ними другая группа из генеральных прокуроров ещё четырёх американских штатов подала аналогичный иск в Сиэтле. Заявители обвинили Трампа в нарушении Конституции США.

“Президент Трамп не имеет полномочий лишать людей конституционных прав”, — процитировало агентство Reuters заявление офиса генерального прокурора Массачусетса Андреа Джой Кэмпбелл.

Как отметили генпрокуроры, формальная потеря гражданства лишит многих людей доступа к федеральным программам, таким как медицинская страховка Medicaid, а когда они станут старше, они не смогут законно работать или голосовать.

Новость Телеграф

Как отметили политические обозреватели, этот прецедент почти наверняка выльется в долгое юридическое противостояние администрации Трампа и властями штатов, не согласными с новой миграционной политикой страны. Вероятнее всего, разрешить её без вмешательства Верховного суда США не удастся.

Ранее Telegraf.news рассказал, что уже бывший президент США Джо Байден во время прощального обращения к нации предложил внести поправки в Конституцию. По его словам, это нужно сделать для того, чтобы ни один президент не смог избежать ответственности за преступления, совершённые во время своего правления. Таким образом он намекнул на избранного главу государства Дональда Трампа, которого недавно приговорили к “безоговорочному освобождению”.

«Власть президента не безгранична» — Байден предложил изменить Конституцию США из-за Трампа