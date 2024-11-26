Кошку из Беларуси позвали участвовать в российском "Лохматом Оскаре". Но она даже не породистая

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Опубликовано: 26.11.2024 17:50 , Обновлено: 26.11.2024

Организаторы российского конкурса "Лохматый Оскар" пригласили принять участие обычную кошку из Гродно по кличке Бася. Несмотря на то, что животное не породистое, целью соревнования является вовсе не внешний вид или богатая родословная. Своеобразный "Оскар" для животных вручают тем, кто приносит наибольшую пользу человеку.

Цель международного конкурса, который проводится в российском Зеленоградске, — наградить самое доброе животное, которое благодаря своим подвигам помогает людям. Вот и гродненская кошка Бася, которая не первый год “работает” в местном зоопарке, заслужила такую честь.

Оказывается, животное живёт там не первый год. Чёрно-белая кошка охраняет птиц и разные здания зоопарка от грызунов, а взамен получает своеобразную зарплату — тарелку свежего мяса, передало информагентство Sputnik. В свободное от “работы” время Бася любит играть с перьями или наблюдать за рыбкой в мини-аквариуме, который сотрудники оборудовали специально для неё.

“Одна из наших сотрудниц шла на работу, это был январь 2022 года. На остановке мужчина предложил взять котёнка. Она взяла и принесла в зоопарк. Нам как раз был очень нужен кот, потому что предыдущий вышел из птичника, залез куда не нужно было и погиб”, – рассказала историю появления Баси заведующая просветительским сектором Гродненского зоопарка Елена Петрова.

На данный момент в конкурсе, куда позвали кошку из Беларуси, идёт подбор и регистрация участников. Помимо Баси, номинантом на “Оскар” может стать любое животное, которое совершило важный и достойный поступок, привлёкший внимание СМИ. Так, например, на премию номинировали овчарку из Калининграда, которая спасла жизнь человеку во время одного из дежурств, и летучих мышей из Португалии — они охраняют местную библиотеку от вредных насекомых.

Ранее Telegraf.news писал, что адвокат Минской городской коллегии адвокатов Ольга Кондаревич рассказала, какой штраф грозит белорусам, если те по какой-то причине передумали ухаживать за котом или собакой и выбросили их на улицу. Оказывается, такой поступок относится к категории жестокого обращения с животными, и за него могут привлечь к административной ответственности.

Адвокат рассказала, какой штраф грозит в Беларуси за выброшенного на улицу кота или собаку