Депутаты Европарламента запели песню после выступления премьера Венгрии Орбана. Что случилось?

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Опубликовано: 09.10.2024 19:18 , Обновлено: 09.10.2024

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил перед депутатами Европарламента в Страсбурге. Во время своей речи он подчеркнул, что Евросоюз нуждается в переменах, и Будапешт может стать их катализатором. После этого его сторонники тут же запели антифашистскую песню времён Второй мировой войны Bella Ciao, а Урсула фон дер Ляйен раскритиковала Орбана за пророссийскую позицию.

Председатель Еврокомиссии обвинила венгерского премьера в исторической неспособности поддержать Украину, неправильном управлении экономикой и превращении его страны в “чёрный ход для иностранного вмешательства”. При этом, стоя в нескольких метрах от Орбана, она открыто раскритиковала его позицию по Украине, сравнив действия Будапешта с действиями венгерских борцов за свободу в 1956 году, которые восстали против советского гнёта, но в конечном итоге потерпели поражение от Красной армии.

Депутаты Европарламента от крайне правой группы «Патриоты за Европу» аплодировали Орбану, в то время как основные проевропейские партии аплодировали фон дер Ляйен. Венгерскому лидеру также пришлось выслушать шумное исполнение антифашистской песни Bella Ciao от небольшой группы, что побудило депутата Роберту Метсолу вмешаться и навести порядок, заявив, что “это не Евровидение”, передала британская газета The Guardian.

Ранее Telegraf.news писал, что Виктор Орбан опубликовал письмо, адресованное лидерам других стран Европейского союза, в котором он излагает свои идеи по умиротворению России. Вынести его на суд публики глава Кабмина Венгрии решил после того, как его фрагменты засветились в прессе.

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