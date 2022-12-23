Депутат потребовал проверить Путина на распространение фейков о российской армии

📷 Фото

Опубликовано: 23.12.2022 09:15 , Обновлено: 23.12.2022

Петербургский депутат Никита Юферев обратился в Генеральную прокуратуру и МВД с просьбой проверить слова Владимира Путина на предмет подпадания его под статью Уголовного кодекса о «фейках против российской армии».

Кроме того, он потребовал «привлечь [Путина] к установленной законом ответственности за распространение фейков о действиях российской армии».

«Владимир Путин назвал войну войной: «Наша цель — закончить эту войну». Но указа о завершении «СВО» не было, войну не объявляли. За такие слова про войну осудили уже несколько тысяч человек», — написал депутат в Твиттере и опубликовал фото своего обращения.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета 22 декабря впервые вместо обозначения «спецоперация» использовал слово «война»:

«Наша цель — не раскручивать маховик военного конфликта, а — наоборот — закончить эту войну».

Отметим, что за употребление слова «война» по отношению к нынешним событиям в Украине россиянам грозит ответственность вплоть до уголовной.