Демократы отозвали письмо Байдену, в котором просили начать мирные переговоры с Путиным

Опубликовано: 25.10.2022 20:33 , Обновлено: 25.10.2022

Группа из 30 прогрессивных демократов спустя сутки отозвало письмо, в котором призывала президента США Джо Байдена начать переговоры с Путиным по поводу мира в Украине.

“Прогрессивная фракция Конгресса настоящим отзывает свое недавнее письмо в Белый дом относительно Украины”, - говорится в заявлении о Лера группы Прамилы Джаяпалы, демократа из штата Вашингтон.

“Письмо было составлено несколько месяцев назад, но, к сожалению, было выпущено сотрудниками без проверки. Как председатель Собрания, я беру на себя ответственность за это”, - заявила она.

Публичный разворот произошел на фоне негативной реакции остальных демократов, которые раскритиковали сроки написания письма, которое было отправлено в понедельник.

“Люди в ярости, особенно лидеры”, – сказал один высокопоставленный демократ Палаты представителей перед отзывом письма, имея в виду наиболее уязвимых членов, которые рискуют потерять свои места на промежуточных выборах 8 ноября, [link href=“https://edition.cnn.com/2022/10/25/politics/pramila-jayapal-ukraine-letter-democratic-backlash/index.html” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] CNN.

Демократы утверждают, что несвоевременное письмо подрывает позицию их партии, демонстрирующую решительную поддержку Украины - в то время, когда именно республиканцы спорят о том, одобрить ли увеличение американской помощи Украине. Более того, несколько членов Демократической партии заявили, что подписали это письмо несколько месяцев назад и были застигнуты врасплох, когда офис Джаяпалы разослал письмо в понедельник с их именами. Некоторые сказали, что больше не подпишут его.

“Время в дипломатии - это все”, - сказал представитель Калифорнии конгрессвумен Сара Джейкобс, член Прогрессивной фракции Конгресса, которую возглавляет Джаяпал.

“Я подписала это письмо 30 июня, но с тех пор многое изменилось. Я бы не подписала его сегодня”, заявила демократка.

Член палаты представителей от штата Висконсин Марк Покан, бывший лидер прогрессивного собрания, подписавший письмо в июле сказал CNN, что его “озадачило”, что оно было разослано на этой неделе после того, как он подписал его этим летом, и добавил: “Я бы не поддержал его публикацию сейчас”. Публикакция его сейчас, он считает, “не имело особого смысла”

Ранее Телеграф сообщил, что три десятка членов Палаты представителей от демократов призвали президента США Джо Байдена изменить свою стратегию в отношении Украины и продолжить прямую дипломатию с Россией, чтобы положить конец многомесячному конфликту.

30 депутатов-демократов призвали Байдена начать мирные переговоры с Путиным