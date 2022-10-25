30 депутатов-демократов призвали Байдена начать мирные переговоры с Путиным

Опубликовано: 25.10.2022 09:07 , Обновлено: 04.07.2024

Три десятка членов Палаты представителей от демократов призвали президента США Джо Байдена изменить свою стратегию в отношении Украины и продолжить прямую дипломатию с Россией, чтобы положить конец многомесячному конфликту.

В письме, направленном Байдену в понедельник, группа из 30 демократов высоко оценила усилия Байдена по поддержке Украины, избегая при этом прямого вмешательства США на местах. Но они предлагают более решительную попытку положить конец войне с помощью дипломатии, заявляя, что это необходимо для предотвращения длительного и изнурительного конфликта.

“Учитывая разрушения, вызванные этой войной в Украине, а также риск катастрофической эскалации, мы также считаем, что в интересах Украины, Соединенных Штатов и всего мира избежать затяжного конфликта”, - заявила группа, возглавляемая председателем Прогрессивной фракции Конгресса Прамилой Джаяпал.

“По этой причине мы настоятельно призываем вас соединить военную и экономическую поддержку, которую Соединенные Штаты оказали Украине, с активным дипломатическим нажимом, удвоив усилия по поиску реалистичных рамок для прекращения огня”, - говорится в письме.

Среди 30 подписантов письма - Александрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Рашида Тлайб и Айанна Прессли из самого прогрессивного крыла партии, известного под общим названием “отряд”.

“Как законодатели, ответственные за расходование десятков миллиардов долларов американских налогоплательщиков на военную помощь в конфликте, мы считаем, что такое участие в этой войне также налагает на Соединенные Штаты ответственность за серьезное рассмотрение всех возможных путей, включая прямое взаимодействие с Россией”, - заявили они.

Призыв был сделан на фоне заявлений республиканцев о том, что США не должны выписывать Украине “незаполненный чек”. Некоторые республиканцы пригрозили сократить помощь стране, если они возьмут под контроль Конгресс в ноябре. Вот и либерал-демократы в своем письме заявляют, что необходимы более прямые попытки вовлечения Москвы.

Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США, заявил, что Белый дом получил это письмо. Он также сказал, что нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин готов заняться серьезной дипломатией, чтобы положить конец войне.

“Когда вы видите и слушаете его риторику, и вы видите другие вещи, будь то зверства, военные преступления, авиаудары по гражданской инфраструктуре, которые совершают русские, становится ясно, что г-н Путин не в настроении вести переговоры”, - сказал Кирби.

Он сказал, что только Украина и ее президент Владимир Зеленский должны определить, когда настало время вернуться за стол переговоров.

А представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил: “Прямо сейчас мы неоднократно слышали от украинских партнеров, что эта война закончится только с помощью дипломатии и диалога. Мы не слышали от Москвы никаких ответных заявлений или заявлений о том, что они готовы добросовестно участвовать в этой дипломатии и диалоге”.

Ранее Телеграф сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию ZDFheute Nachrichten заявил, что люди из окружения президента РФ Владимира Путина «щенки, даже не собаки.

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