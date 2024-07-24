"Действительно ошеломляет" — Метеорологи зафиксировали самый жаркий день на Земле

Опубликовано: 24.07.2024 12:34 , Обновлено: 24.07.2024

Европейская служба по изменению климата Copernicus сообщила, что в минувшее воскресенье на Земле зафиксировали самый жаркий день в новейшей истории. Так, среднесуточная температура достигла нового рекордного значения. Если предыдущий показатель составил 17,08°C (его установили 6 июля 2023 года), то 21 июля 2024 года — 17,09°C. Аналитики утверждают, что с течением времени таких рекордов будет всё больше.

Прошлому рекорду, который метеорологи установили в 2023 году, предшествовал показатель 16,8°C — его зафиксировали 6 лет назад, 13 августа 2016 года. По словам директора Европейской службы по изменению климата Карло Буонтемпо, такие перемены “действительно ошеломляют”, ведь разница между температурой за последние 13 месяцев и предыдущими рекордами “поистине велика”.

“Сейчас мы находимся на неизведанной территории, и поскольку климат продолжает меняться, мы обязательно увидим, как в ближайшие месяцы и годы будут побиты новые рекорды”, — отметил Буонтемпо.

Среднесуточная глобальная температура воздуха на Земле за 2024 год (красный), 2023 год (оранжевый) и все годы с 1940 по 2022 год (серый).

Поскольку годовая максимальная средняя температура обычно приходится на конец июня — начало августа, выводы являются предварительными, т.к. специалисты отслеживают ситуацию в режиме реального времени. Другими словами, существует вероятность, что в ближайшее время рекорд, зафиксированный 21 июля 2024 года, удастся побить. Например, так произошло в 2023 году, когда 4 августа синоптики установили очередной рекорд, максимально приближенный к показателям 6 июля 2023 года.

Ранее Telegraf.news писал, что климатологи, экологи и учёные из университетов разных стран мира дали свои прогнозы по изменению климата в будущем и его влиянию на человечество. Так, по видению немецкого исследователя Штефана Рамшторфа, к концу XXI века до шести миллиардов человек могут оказаться за пределами пригодных для жизни регионов Земли.

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