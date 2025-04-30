Даже в Казахстане? В Европе запретили "бессмертный полк" и советскую символику на 9 мая. Как отмечают?

Опубликовано: 30.04.2025 12:36 , Обновлено: 30.04.2025

"Бессмертные полки", превратившиеся за последнее десятилетие в России в один из обязательных элементов празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне, оказались под запретом по всей Европе. Даже в странах с достаточно большой русской диаспорой вместо них организуют другие памятные акции. Посмотрели, где и как отмечают 9 мая.

“Бессмертные полки”, красные флаги с советской символикой, георгиевские ленты, как обязательный элемент одежды - всё это осталось прерогативой российских памятных мероприятий. За пределами России, как минимум в Европе, все эти элементы оказались либо под негласным, либо под вполне официальным запретом - со штрафами и риском оказаться за решёткой.

Если в России 9 мая преподносится как праздничный день, то во многих европейских странах эту дату объявили днём траура. Так, в частности, решили власти Латвии и Эстонии . Публичные праздничные мероприятия в этот день запрещены, хотя прямого запрета на возложение цветов к военным мемориалам в этих странах нет. Как правило, к 9 мая их берут под усиленное наблюдение полиции, а местные правоохранители “настоятельно просят” избегать любых провокационных действий.

В Литве, Польше, Чехии, Румынии, Болгарии в недавних пор 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая — День Европы. Этот праздник был объявлен Европейским союзом “для укрепления единства среди европейцев”. Соответственно, характерные для советских времён парады Победы, публичные демонстрации с советской символикой практически канули в лету. Праздничные мероприятия, приуроченные к Дню Победы в последние годы ограничивались возложением цветов к памятникам и братским могилам советских воинов, а кое-где - немногочисленными концертами-реквиемами, организованными российскими посольствами.

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На европейский манер начали отмечать 9 мая и в Молдове . Так, в этом году в центре Кишинева, на площади Великого Национального Собрания, пообещали открыть Европейский городок и провести серию мероприятий под общим лозунгом “Мир, процветание, достоинство: Европа — это ты!”, а местная полиция напомнила, что за георгиевскую ленту и Z-символику можно получить штраф. По информации российского РБК, за последние два года за неё в стране выписали более 500 штрафов.

Даже в Казахстане акции “Бессмертного полка” в этом году оказались под вопросом. В 2020–2021 годах акции отменили из-за пандемии коронавируса, а с 2022 года формат акции в Казахстане начал меняться. В Алматы, как сообщил местный портал Orda, название шествия, аналогичное российскому “Бессмертному полку”, проводится под названием “Поклонимся героям”, а георгиевские ленточки, вызывавшие неоднозначную реакцию в обществе, участники шествий заменили на голубые ленты с национальным орнаментом.

Кстати, по такому же пути пошла и Беларусь . Здесь уже несколько лет как организуют на 9 мая акцию “Беларусь помнит”, а символом Дня Победы стала не георгиевская ленточка, а бутоньерка из яблоневого цвета и красно-зеленой ленточки - в цветах национального флага. При этом, как заявил в ходе недавнего визита в российский Волгоград Александр Лукашенко, в Беларуси “никто не запрещает ни в коем случае георгиевские ленточки”

А вот в таких странах, как Германия , Великобритания, Ирландия, а также в США, действительно, введён такой запрет. В Берлине 8 и 9 мая запрещается на публичных мероприятиях использовать российскую или советскую символику. К ним относятся флаги СССР, а также России и Беларуси, военная форма и знаки отличия, георгиевские ленты, а также символы Z и V, которые стали символами российской войны в Украине.

В Великобритании и Ирландии любые формы “Бессмертного полка” запрещены с 2022 года, а в США в дополнение к этому действует ещё и запрет на возложение цветов к военным мемориалам.